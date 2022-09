Licht-Explosion zum Auftakt in der Erfurter Galerie Cardemil

Erfurt. Zur Hauptgalerie Loeser in der Marktstraße gesellt sich eine zweite auf der Langen Brücke. Sie firmiert allerdings unter einem anderen Namen.

Als sogenannten Showstore hat die Galerie Loeser aus der Erfurter Marktstraße seit fast fünf Jahren eine Galerie auf der Langen Brücke 43 geöffnet, saisonal wurde hier zu den Domfestspielen oder dem Weihnachtsmarkt die kunstinteressierte Kundschaft empfangen.

Jetzt aber hat sich Galerie-Chef Jan Löser für ein neues Galerie-Konzept in dieser Dependance entschieden. „Es wird eine spannende und abwechslungsreiche Symbiose zwischen etablierten und aufstrebenden Künstlern angestrebt“, kündigt er an.

Und das bedeutet: Zu allererst erhält die Galerie auf der Langen Brücke einen neuen Namen: „Unter der Leitung von Paulina Loeser Cardemil wird diese von nun an als Galerie Cardemil geführt“.

Ausstellung ist bis Mitte Oktober zu sehen

Den Auftakt in der „Galerie Cardemil“ bildet die Eröffnung der Ausstellung „Light Explosion“ (Licht-Explosion). Geplant ist ein Soft-Opening an diesem Freitag, 16. September, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr bei Kunst, Drinks und Canapés. Die Erfurter Künstlerin Tina Reichel ist dabei persönlich vor Ort. Zu sehen und auch käuflich zu erwerben sind neben Gemälden und Skulpturen auch eine neue Edition vom Erfurter Dom. Die Ausstellung läuft auf der Langen Brücke bis Mitte Oktober. red/fk