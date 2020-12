Lichtkunst in Erfurter Augustinerkirche bis 6. Januar

Sternenhimmel ist der Titel dieser Lichtkunst von Philipp Geist in der Erfurter Augustinerkirche. Die Lichtkunst-Andachten gehen jetzt in die Verlängerung bis zum 6. Januar.

Erfurt Die Lichtkunst-Andachten in der Erfurter Augustinerkirche gehen in die Verlängerung. Für Silvester ist eine Anmeldung notwendig.

Die Lichtkunst-Andachten in der Evangelischen Augustinerkirche zu Erfurt gehen in die Verlängerung. Sie sind täglich bis zum Epiphaniasfest, dem 6. Januar, zu sehen.

Ursprünglich waren die Andachten nur bis Silvester geplant. Sie werden jeden Abend um 18 Uhr gefeiert und dauern rund 20 Minuten. Dabei gelten die Hygiene-Vorschriften des Gesundheitsamts Erfurt. Am Silvesterabend können sich die Teilnehmer "auf Abstand" von Pfarrer Bernd Prigge persönlich segnen lassen. Wer an der Andacht am 31. Dezember teilnehmen möchte, muss sich per Mail unter bernd.prigge@ augustinerkloster.de oder telefonisch unter 0361/57 660-242 anmelden.

"Gerade in diesen unsicheren Zeiten berührt die Kombination aus Licht, Musik und Wort die Menschen", sagt Augustinerpfarrer Prigge. "Viele empfinden die Andachten als emotional und besonders spirituell. Sie geben Raum zum eigenen Nachdenken und vermitteln Zuversicht. Der Lichtkünstler Philipp Geist versteht es, 'Sinn und Geschmack für das Unendliche' zu wecken."