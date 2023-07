Lichtmast auf dem Erfurter Anger stand im Wege

Erfurt. Ein Lkw hat am Donnerstagmorgen einen der großen Lichtmasten vor der Hauptpost auf dem Anger übersehen und umgefahren.

Ein lauter Knall störte am Donnerstag gegen 10 Uhr die regnerische Anger-Ruhe. Der Grund: Ein regionales Lieferfahrzeug hatte vor dem Hauptpostgebäude einen der großen Lichtmasten, die den Anger bei Dunkelheit ausleuchten, übersehen und kurzerhand umgefahren. Totalschaden am Lichtmast. Die Polizei war schnell vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Möglicherweise hatte sich der Fahrer über die Preise am benachbarten Erdbeerverkaufsstand vor dem Lutherdenkmal derart erschrocken, dass er vergaß zu bremsen.