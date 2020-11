Lichtshow mit „sinnlichen Kerzen“

Eine spektakuläre Lichtkunst-Installation will der Berliner Künstler Philipp Geist in der Evangelischen Augustinerkirche zu Erfurt präsentieren. Sie soll vom 28. November bis 31. Dezember zu sehen, und zwar immer mittwochs bis sonntags von 16 bis 19 Uhr. An diesen Tagen wird jeweils um 18 Uhr eine kurze Adventsvesper mit Musik gefeiert, heißt es in einer Mitteilung des Augustinerkloster. Der Eintritt ist frei.

„Wir sind froh, dass wir Philipp Geist für diesen anderen Advent in der Augustinerkirche gewinnen konnten“, erklärt Augustinerpfarrer Bernd Prigge. „Für alle Erfurter und die Besucher der Stadt ist das Adventsleuchten eine wunderbare Möglichkeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten.“ Die Licht-Installation wurde möglich durch großzügige Unterstützung der Sparkasse Mittelthüringen und der Stadtwerke Erfurt. Für seine künstlerische Arbeit zum Thema Advent und Weihnachten projiziert Philipp Geist mit Videoprojektoren abstrahierte malerische Bildkompositionen, Begriffe der Adventszeit und der Weihnachtsgeschichte im Inneren der Kirche. Sie erscheinen auf Wänden, im Altarraum und auf transparenten Gaze-Stoffen, die von der Decke hängen. „Die Besucher erwarten wechselnde, teils minimal-puristische, teils traumhafte und schemenhaft zerbrechliche Bildkompositionen“, führt Philipp Geist aus. Sinnliche Kerzen, die den Kirchenraum mit Projektionen großflächig überziehen gehören genauso dazu wie abstrakte, malerische Bildkompositionen, die inhaltlich die besinnliche Zeit aufgreifen. Der Berliner Künstler geht damit einen Dialog ein zwischen der Architektur, dem Kirchenraum, seiner künstlerischen Arbeit und den Besuchern.