Lieferengpässe und warmer August führten zu Verzögerung am Anger

Noch mindestens bis Mitte November gehen die Bauarbeiten am Erfurter Anger weiter. Ursprünglich sollten sie am Freitag enden.

Erfurt. Die Umbauarbeiten an den Stadtbahn-Haltestellen dauern länger als geplant. Mitte November, so lautet der neue Fertigstellungstermin.

Der Anger als Verkehrsknotenpunkt Nummer 1 bleibt weiterhin eine Baustelle. Für viele Erfurter bedeutet das, sich noch mindestens fünf Wochen in Geduld zu üben, längere Wege in Kauf nehmen zu müssen. Eigentlich sollten die Restarbeiten an den Haltestellen der großen Angerbaustelle bis 9. Oktober abgeschlossen sein. Das Setzen der Bahnsteigkanten an den Haltestellen war für den Zeitraum der Stadtbahnvollsperrung vorgesehen. „Dies entfiel wegen der besonderen Anforderungen an den Gleisbau, insbesondere durch die überdurchschnittlich hohen Außentemperaturen im August", sagt Anke Roeder-Eckert von den Erfurter Verkehrsbetrieben (Evag). „Der angestrebte Fertigstellungstermin ist nicht zu halten. Umfangreichere Leitungsverlegungen im unterirdischen Bauraum auch für andere Partner der Baufirmen führten ebenso zu einer Verzögerungen in der Bauausführung wie Lieferengpässe der speziellen Blindenleitsysteme.“