Lilli Schäfer steht in Erfurt Russisch-Sprachlern zur Seite

Derzeit sind es eine 89- und eine 82-Jährige, die selbst nicht mehr in der Lage sind, ihre rechtlichen Belange wahrzunehmen, um die sich Lilli Schäfer kümmert. Als ehrenamtliche Betreuerin im Verein für persönliche Hilfen und Betreuungen unter dem Dach des Diakonischen Werkes in Erfurt widmet die Spätaussiedlerin ihre Zeit und oft genug ihre Nerven jenen Menschen, denen aufgrund körperlicher oder psychischer Defizite durch amtsrichterliche Entscheidung ein Betreuer zur Seite gestellt werden muss.

Seit fast zehn Jahren scheut die Erfurterin nicht jeden noch so oft langwierigen Behördengang, sorgt sich namens der Betroffenen um Durchsetzung von Rentenansprüchen, Pflegegeld, Befreiung von Medikamentenzuzahlungen, um Gesundheitsvorsorge der Betroffenen, führt deren Konten.

Alljährlich muss sie darüber beim Amtsgericht Rechenschaft ablegen. Häufig bekämen ihre Schützlinge nur eine sehr kleine oder gar keine Rente, sodass die Grundsicherung in Anspruch genommen werden müsse, so die 72-Jährige.

Der Begriff der Betreuung werde oft falsch verstanden

Als Spätaussiedlerin aus Kasachstan widmet sich Lilli Schäfer vor allem Menschen mit russischsprachigem Hintergrund (darunter jüdische Migranten, Bulgaren, Personen aus dem Baltikum), die oft der deutschen Sprache nicht mächtig sind, was die Betreuungsaufgaben nicht einfacher macht. Andere verstünden unter dem Begriff Betreuung etwas völlig Falsches. Denken, es handele sich um soziale Kontakte wie Hilfe beim Spaziergang, einfach nur Kommunikation. Lilli Schäfer wäre nicht sie selbst, wenn sie den Unterschied nur erklären würde. Sie organisiert dann eben auch noch weitere Mithelfer aus ihrem gut vernetzten Umfeld.

Leben hieße Geben und Nehmen, so das Credo ihrer Haltung. Als sie 1993 als Spätaussiedlerin nach Erfurt kam, habe sie selbst viel Unterstützung erfahren, vor allem seitens der deutschen Spätaussiedlerstelle. Seit 2007 wirkt sie dort ebenfalls aktiv mit. Dort und als ehrenamtliche Betreuerin könne sie der Gesellschaft etwas zurück geben, findet die einstige Deutschlehrerin, die darüber hinaus ein Diplom der Moskauer Hochschule für Archivwesen besitzt. So konnte sie hier zwölf Jahre in einem Amtsarchiv arbeiten. Bei Weiterbildungen eignete sie sich Kenntnisse zu Buchführung, Rechtsfragen, Versicherungen, Rentenversicherung und über die Tätigkeit des Arbeitsgerichts an. Grundlagen, die ihr in ihrem Ehrenamt zugute kommen.

Lehrgänge des Vereins für Hilfen und Betreuungen werden gerne genutzt

Gern nutzt Lilli Schäfer die jährlichen Lehrgänge des Vereins für persönliche Hilfen und Betreuungen, 1992 als ökumenischer Betreuungsverein gegründet. Hier obliegt es Claudia Dreißig als sogenannter Querschnittsbeauftragter, die rund 20 ehrenamtlichen Betreuer anzuleiten und neue Mitstreiter zu gewinnen sowie Interessenten (oft Familienangehörige, die ebenfalls als Betreuer eingesetzt werden können) über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen zu informieren.

Die sieben hauptamtlichen Mitarbeiter – Juristen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter – werden über den Verein refinanziert, der als Träger fungiert, erläutert Claudia Dreißig. Oberstes Prinzip bei allen Entscheidungen sei, dass keine Entscheidung über den Kopf des Betroffenen hinweg gefällt werden dürfe und dass dessen Wünsche, sofern sie nicht seinem Wohle zuwider liefen, respektiert werden müssten.