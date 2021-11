Literaturkonzert mit Roman Knižka in Erfurt

Erfurt. Texte von deutschen Juden aus dem 19. und 20. Jahrhundert rezitiert der Schauspieler Roman Knižka am 11. November in Erfurt.

Ein literarisches Kammerkonzert mit dem Schauspieler Roman Knižka und dem Titel „Ich hatte einst ein schönes Vaterland ...“ steht am Donnerstag, 11. November, 19.30 Uhr, im Programm der Tage der jüdisch-israelischen Kultur im Kulturzentrum der Jüdischen Landesgemeinde am Juri-Gagarin-Ring 21. Knižka widmet sich Texten jüdischer Autoren und Autorinnen in deutscher Sprache. Es geht auch autobiografische Texte von in der Öffentlichkeit unbekannten deutschen Juden aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Diese Berichte veranschaulichen die Vielfalt jüdischen Lebens, berichten auch von der Vertreibung und Vernichtung deutscher Juden unter dem NS-Regime. Den musikalischen Teil des Abends gestaltet das Bläserquintett Opus 45 mit Werken jüdischer Komponisten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.