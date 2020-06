Erfurt. Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb startet in Regie des Herbstlese-Vereins in diesem Jahr mit kleinen Neuerungen und Franziska Wilhelm als Patin.

Literaturwettbewerb in Erfurt: Schreibt auf, was euch bewegt!

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Literaturwettbewerb in Erfurt: Schreibt auf, was euch bewegt!

Vielleicht ist das Jahr 2020 ein gutes, um mit dem Schreiben anzufangen. Den Hintergrund dieses Gedankens wollen wir mal nicht nennen. Aber es gibt einen echten Grund, den Stift in die Hand oder sich die Tastatur vorzunehmen. Heute startet der Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb. Das dritte Mal in Regie des Herbstlese-Vereins und frei nach dem neu gewählten Motto „Schreibt auf, was euch bewegt!“

Zur guten Tradition kommen diesmal ein paar Neuerungen. Neben dem Motto ist auch die Altersspanne neu gefasst, wie Herbstlese-Programmchefin Monika Rettig, erklärt. So werden nunmehr Teilnehmer von 15 bis 35 Jahren eingeladen mitzumachen. Einsendeschluss ist der 1. September. Ganz in der Hoffnung, das sich vielleicht ein paar Studenten aufraffen, einen Text einzureichen.

Hier möchte der Herbstlese-Verein aber auch ein passendes Angebot unterbreiten. Und da kommt mit Franziska Wilhelm eine Autorin ins Spiel, die Anfang der 2000-er gleich dreimal beim Eobanus-Hessus-Wettbewerb erfolgreich war. Wilhelm, heute als Autorin und Poetry-Slammerin auf Lesebühnen zu Hause, wird als Patin des Wettbewerbs einen Workshop anbieten, bei dem sich auch Schreibanfänger Tipps abholen und an Texten arbeiten können.

„Ich habe durch den Eobanus-Hessus-Wettbewerb und das Junge Literaturforum Hessen-Thüringen viel Unterstützung gefunden“, sagt Wilhelm dazu. „Über beide Preise habe ich Menschen kennengelernt, die genauso für Literatur brennen, wie ich. Die Kontakte bestehen oft noch bis heute – und wenn ich mal einen Rat brauche, weiß ich, bei wem ich mich melden kann. Das ist schon toll.“

Mit Franziska Wilhelm werde dann, so kündigt Monika Rettig an, im Haus Dacheröden auch ein Video entstehen, das auch noch einmal für die Teilnahme werben soll.

Was gibt es neben den genannten noch für Bedingungen? Die Autorinnen und Autoren müssen in Thüringen leben, ihre Texte dürfen maximal 10.000 Zeichen haben. Alternativ können drei Gedichte eingereicht werden. Und was gibt es außer Ruhm zu holen? Den Gewinnern der drei Hauptpreise winken je 300 Euro, ein Auftritt bei der „Erfurter Herbstlese“ und ein Abdruck der Texte/ Gedichte im Lokalteil dieser Zeitung, die zu den Unterstützern des Wettbewerbs zählt. Ach so, der Titel „Rampensau“ wird auch noch verliehen, für die beste Darbietung des eigenen Textes.

www.herbstlese.de/eobanus