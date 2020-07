Erfurt. Das Konzert ist ausverkauft, die Teilnahme per Stream aber jedem möglich: Sonntagabend.tv meldet sich vom Zumnorde-Dachgarten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live-Musik erklingt im Zumnorde-Dachgarten

Vom Dach- und Biergarten des Hotels Zumnorde erklingt am Sonntag Musik: „Sonntagabend.tv“, die Vorwochen im Kaisersaal beheimatet, wechselt die Location. Für 80 Gäste gibt es unter Corona-Auflagen die Gelegenheit, als Zuhörer des Konzerts live dabei zu sein – die Karten dafür sind bereits komplett vergriffen. Für alle anderen bleibt die Möglichkeit, sich das Konzert vor dem Bildschirm anzuschauen, da es ab 18.30 Uhr wieder ins Internet gestreamt wird. Als Künstler sind beteiligt Vinzenz Heinze (Gastgeber), Fabian Hentschel (Gitarrist und Sänger aus Leipzig) sowie Michael Nagler (Percussionist aus Jena). Das besondere für Gastgeber Heinze ist, dass sich Erfurter Unternehmen in dieser Krisensituation für die Kultur zusammengetan haben. Hotelchefin Cornelia Zumnorde stellt den Biergarten zur Verfügung, der Kaisersaal übernimmt den Online-Ticketverkauf, Christian Seidel von der Agentur Samt & Seidel kümmert sich um die Koordination. Heimathafen Bier wird erstmalig im Zumnorde an einer eigenen Theke das eigene Bier verkaufen. „Jetzt müssen gerade alle zusammenhalten, das merkt man da ganz deutlich“, freut sich Gastgeber Vinzenz Heinze auf das Konzert.

=fn?Hftusfbnu xjse voufs xxx/tpooubhbcfoe/uw =0fn?