Lkw vollständig besprüht - Feuerwerkskörper gestohlen

Feuerwerkskörper gestohlen

Feuerwerkskörper im Wert von über 1700 EUR stahlen Unbekannte bereits letzte Woche aus einem Discounter im Erfurter Norden. Wie die Diebe ins Warenlager gelangten ist bisher noch unklar. Insgesamt ließen die Langfinger 17 Kartons Feuerwerkskörper mitgehen.

Lkw vollständig besprüht

Ein im Schöntal geparkter Lkw wurde von Unbekannten in der Nacht zu Montag besprüht. Die Schmierfinken verunstalteten alle vier Seiten des Fahrzeuges und richteten so einen Schaden von ca. 2000 EUR an.

Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte offenbar eine 36-jährige Autobesitzerin im Erfurter Süden. Unbekannte hatten versucht das Auto der Frau in der Nacht auf Dienstag zu stehlen. Warum sie von ihrem Vorhaben abließen, ist nicht bekannt. Das Auto blieb an Ort und Stelle, dafür stahlen die Diebe zwei Jacken aus dem Pkw. Der Wert der Beute beträgt ca. 140 EUR.