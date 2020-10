Lösung hängt an vier Parzellen

Erfurts Stadtentwicklungsdezernent Tobias Knoblich war erstaunt, als er in dieser Zeitung las. Davon, dass Anwohner rund um den Tegut-Markt in der Gorkistraße Front gegen die geplante Verkehrsführung machen, habe er zuvor noch nichts gehört.

Die direkten Nachbarn seien im Rahmen der Baugenehmigung wie gefordert befragt worden. Da habe es keine Einwände gegeben. Im Gegenteil. Die Kaufhalle sei dort an diesem Platze sehr gewünscht. Doch nun sieht sich Knoblich mit Widersprüchen gegen ebenjene Baugenehmigung konfrontiert.

Anwohner der Gorki- und der Melanchthonstraße erklären sich mit den Verkehrsplänen im Zuge der Kaufhallenumgestaltung so gar nicht einverstanden. Und haben sich hilfesuchend einen Rechtsbeistand gesucht – Martin Kupfrian, Rechtsanwalt. Es steht der Entschluss, Widerspruch gegen die Baugenehmigung einzulegen. Man zweifelt an der bislang durch Tegut gemessenen Besucherfrequenz und man fürchtet, dass es durch die geplante Verkehrsführung zu chaotischen Szenen kommen wird. Verbunden mit Dreck, Stress, wildem Parken, verstellten Rettungswegen. An erster Stelle steht dabei das Unverständnis, wieso man nach dem Marktumbau nicht mehr von der Brühler Straße auf den Tegut-Parkplatz fahren darf.

„Straßenbahnverkehr, Abbiegesituation“, die Zu- und Abfahrt zum Tegut-Markt sei „kein glücklicher Fall“, so Knoblich. Er wundere sich ohnehin, dass es dort nicht zu mehr Unfällen gekommen ist. Dieser etwa 50 Meter lange Stich sei noch ein Provisorium aus DDR-Zeiten, zudem in Privathand und darüber hinaus nie für eine dauerhafte Erschließung für den Autoverkehr vorgesehen gewesen. Grundbuchlich sei das nur für Radfahrer und Fußgänger gesichert.

Alles bislang darüber hinaus Gehende sei nur geduldet. Eine Erschließung der aktuellen Zufahrt von der Brühler Straße her sei nicht vollumfänglich gesichert und auch nie vorgesehen gewesen. Man könne daher von Tegut – das ursprünglich auf einen Alternativstandort am Gothaer Platz umziehen sollte, sich aber 2011 anders entschied – nicht verlangen, dass dort investiert werde, weil die Gefahr bestehe, dass das mit den Eigentümerinteressen kollidiere. Man könnte sonst durchaus in den Straßenausbau investieren. Praktisch sei das aber nicht eingetreten. Weil der private Eigentümer dieses Geländes perspektivisch möglicherweise eigene Pläne mit dem Grund und Boden verfolge, so Knoblich. Versuche, Tegut und diesen Privateigentümer zusammenzubringen, um eine verkehrstechnische Lösung zu ermöglichen, seien gescheitert.

Er sei bei der ganzen städtebaulichen Planung außen vor gewesen, sagte indes Klaus-Dieter Siebert, der Eigentümer des betreffenden Grundstückes, vor gut einem Monat in Gespräch mit unserer Zeitung. Und zeigte sich in dem Hintergrundgespräch keineswegs ablehnend, was mögliche Durchfahrtsoptionen betreffe. Aktuell war Siebert allerdings nicht für ein weiteres Gespräch zu erreichen.

Dezernent Tobias Knoblich erinnert daran, dass aus städtischer Sicht eine Kaufhalle dauerhaft dort nie vorgesehen war. „Städtebaulich ungeordnete Situation“, nennt das der Dezernent. Jetzt saniert Tegut. Die „natürliche Zuwegung“ für den Markt liege an der Gorkistraße. Das ergebe sich aus der Gebäude- und Verkehrsstruktur. Es sei nun so etwas wie die „Rückkehr zu einer normalen Lösung“. Die Kaufhalle vergrößere sich nicht maßgeblich, es gibt einige Parkplätze mehr. An dem Verkehrsaufkommen werde sich in der Folge kaum etwas ändern.

Knoblich verweist auf ein „belastbares Gutachten“, das man vorweisen könne. Das sei von Verkehrsplanern „solide gemacht“. Wer meint, er befürchte andere Werte, müsse das nachweisen und in Widerspruch gehen. Knoblich begrüßt das Gesprächsangebot der betroffenen Anwohner. Die Stadt sei aber nicht Herr des Verfahrens. Das sei Tegut. Es wäre ideal, auf den Vorhabenträger zuzugehen.

Der sei ganz sicher interessiert, denn man wolle für die Leute ja attraktiv bleiben. Die Stadt sei nur Genehmigungsbehörde und nicht auskunftsberechtigt. Knoblich: „Da haben wir nicht reinzureden.“ Das Verkehrsgutachten sei jedenfalls in Ordnung gewesen. Man sollte jetzt nicht solch ein Schreckensszenario aufbauen. Die meisten Besucherströme rekrutierten sich ohne aus Fußgängern und Radfahrern.

„Wir sehen das auch nicht so kritisch“, sagt Alexander Wilhelm, der in der Tegut-Zentrale in Fulda für Expansion, Bau und Immobilien zuständig ist. Der Kundenstrom im Markt Gorkistraße, den es dort schon seit 1991 gibt, speise sich erfahrungsgemäß aus Kunden die zu Fuß, per Rad oder mit der Straßenbahn kämen. Man habe mal zwei Wochen den Parkplatz wegen Abrissarbeiten in der Nachbarschaft schließen müssen.

Das sei beim Umsatz gar nicht aufgefallen. Wilhelm bestätigt, dass es mehrere eingehende Versuche seitens Tegut gegeben habe, sich mit Eigentümer Klaus-Dieter Siebert aus Kassel, dem die vier Parzellen gehören, über die der Autoverkehr heute rollt, über einen Kauf der Grundstücke zu einigen. „Der aber wollte leider nicht“, so Wilhelm.