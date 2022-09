Logistikstandort GVZ Erfurt lockt mit Action und Einblicken

Bei Tag der offenen Tür im Güterverkehrszentrum gibt es bei der Firma LRP Schrott vom Feinsten zu bewundern und per Vorschlaghammer anzufertigen.

Erfurt. Das Güterverkehrszentrum Erfurt hat sich zum großen Logistikzentrum gemausert. Am Samstag gewähren viele Firmen Einblicke in die sonst gut geschützten Gemäuer.

Der kulturelle Beitrag der Kinder aus der Tagesstätte „Am Peterbach“ könnte auch als kleine Provokation durchgehen: „Ich schenke Dir einen Regenbogen.“ Denn zu einem solchen gehört erstmal Regen. Und den wollen die Organisatoren des Tag der offenen Tür im Güterverkehrszentrum (GVZ) heute tagsüber eher nicht.

Großhandel feiert 25 Jahre Bestehen am Standort Erfurt

Auf dem Parkplatz des Selgros Großhandels, wo das Lied erklingt, spielt Regen eher nicht so die Rolle. Ein Dach schützt. Menschen schieben mit großen Einkaufswagen über die Fläche. Benjamin Werther ist zufrieden. Dass heute auch jeder ohne Gewerbeschein hier einkaufen kann, hat Besucher angelockt. Dem Geschäftsleiter geht es aber um etwas anderes. „Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, hier nach einem Arbeitsplatz zu suchen.“ Und schiebt als Werbung gleich hinterher: „Wir zahlen hier nach Tarif und bieten

Fahrlehrer Steffen Liewald steht bei der Proberunde mit dem Lastkraftwagen Wenzel zu Seite. Der 14-Jährige kurbelt das Fahrzeug gelassen über den Parkplatz. Foto: Casjen Carl

gute Bedingungen.“ Wofür er erst jüngst eine Bestätigung fand. Parallel zum Jubiläum 30 Jahre GVZ feiere ja Selgros in Erfurt das 25-jährige Bestehen. Und da habe er 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beglückwünschen können, dass sie die 25 Jahre schon dabei seien. Das Bonbon sei, dass er sogar zwei Azubis zum Metzger habe. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit.

Besucher mit viel Spaß bei den Angeboten,wo man etwas ausprobieren kann

Bei vielen Firmen findet sich an diesem Samstag mindestens ein Bratwurstrost. Meist aber auch Info- oder Aktionsstände. Bereits kurz nach dem Beginn um 10 Uhr sind etwa die Plätze für die Probefahrten im 18-Tonner-Lkw bei der SVG Sachsen/ Thüringen auf Stunden vergeben. Fahrlehrer Steffen Liewald sitzt gelassen in der Mitte des Fahrerhauses. „Das ist schon eher Belustigung“, meint er, „unsere Auszubildende finden wir auf anderen Wegen.“ Am Ende werden, wie er meint, dafür auch einige Liter Diesel verfeuert. Nun gut, bei den jüngsten Fahrern kann es vielleicht doch stille Ambitionen hinterlassen. Wenzel (14) findet jedenfalls gefallen, das Lenkrad auch zu drehen. „Das Schalten mache ich lieber“, sagt der Fahrlehrer. Gerade erst wurde ein Getriebe für 15.000 Euro eingebaut.

Ganz unterschiedliche Dinge kann man erleben. Bei Eisen-Fischer, ein Händler für Profilstahle und Rohre, kann man das Gewicht von Rohren schätzen, in Aluminium oder Stahl. Verkäufer Steffen Tschiche ist

Kindergartenkinder boten den Besuchern am Selgros-Markt am Morgen ein Ständchen. Foto: Casjen Carl

jedenfalls zufrieden über das Interesse der Besucher. Wie nun die Besichtigungstouren beim Online-Riesen Zalando ankam, wissen nur jene, die sich im Vorfeld für eine Runde anmeldeten. Wer spontan zum Tag der offenen Tür kam, für den blieben die Tore verschlossen.

Viel Action durch die Besucherbeim Autorecycling-Unternehmen LRP

Seine möglicherweise Ärger darüber kann man bestens beim Fahrzeug-Recycling Unternehmen LRP abbauen. Dicke Vorschlaghämmer stehen bereit, um auf ein paar alte Autos einzuhämmern. Nebenher können die eher stillen Besucher zuschauen, wie die malträtierten Karossen in die Presse gehoben werden und als Flunder diese verlassen.

Um von einer zu anderen Firma zu kommen, dafür kreiselt ein Busshuttle. An Brennpunkten sind die Parkmöglichkeiten dicht. Hier und da findet sich aber auch ein Plätzchen am Straßenrand. So macht alles noch einen ruhigen Eindruck. Und auch die halbe Stunde Regen schadet nicht. Axel Wieczorek, Chef der organisierenden Agentur, vermeldet abschließend, dass die beteiligten Firmen überaus zufrieden gewesen seien mit der Resonanz. Eine Besucherzahl zu nennen, sei angesichts der Fläche des GVZ eher schwer.