Lotta Marie ist das erste Baby des Jahres 2020 im Helios Klinikum Erfurt

3220 Gramm und 50 Zentimeter – mit diesen stolzen Maßen wartete das erste Baby des Jahres 2020 im HELIOS Klinikum Erfurt auf. Um 9.56 Uhr erhob Lotta Marie erstmals zaghaft ihr Stimmchen. Während sich die Menschen überall zuprosteten und das neue Jahr begrüßten, erfuhr eine kleine Familie das größte Glück überhaupt. „Ein kerngesundes Baby, das spontan, also natürlich, auf die Welt kam“, freut sich Oberarzt Dr. med. Alexander Kentner mit der jungen Mutter.

Großeltern und Bekannte warten bereits sehnsüchtig darauf die Kleine kennenzulernen. „Meinem kleinen Engel und mir geht es prima - Bald kann ich sie mit nach Hause nehmen und dem Rest der Familie vorstellen“, berichtet die stolze Mutter. Ein Blick in die Statistik 2019: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1680 Kinder in den Kreißsälen des Helios Klinikums Erfurt geboren. Die Mädchen (860) hatten gegenüber den Jungen (820) knapp die Nase vorn. Bemerkenswert ist der Blick auf die Mehrlingsgeburten, denn 2019 gab es so viele Zwillinge wie noch nie zuvor im Helios Klinikum Erfurt.

Insgesamt 69 Mal begrüßten die Hebammen im Kreißsaal Zwillinge. Emilia, Johanna und Charlotte waren die am häufigsten vergebenen Vornamen für Mädchen. Bei den Jungen entschieden sich die Eltern am häufigsten für Arthur, Oskar und Paul.

Das schwerste Baby wog bei seiner Geburt 4930 Gramm. Das größte Baby war 56 Zentimeter groß. Winzig klein dagegen war das kleinste Frühchen: mit nur 370 Gramm und 27 Zentimetern wurde das Kind geboren und im Perinatalzentrum versorgt. Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Gert Naumann blickt stolz auf die Bilanz. „Wir freuen uns sehr über das große Vertrauen so vieler Frauen“, sagt er und ergänzt: Auffällig oft habe das Kreißsaalteam im vergangenen Jahr Zwillingspärchen auf die Welt begleitet.

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Anton und Jakob wurden am 08.12. um 0:33 Uhr und 0:42 Uhr geboren. Sie wogen 3040 und 2860 Gramm und waren 49 und 50 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Niklas Tröbs kam am 10.12. um 17:19 Uhr auf die Welt. Er wog 4160 Gramm und war 51 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Tilda Elisabeth erblickte am 21.12. um 4:44 Uhr das Licht der Welt. Sie wog 3940 Gramm und war 50 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Tilda wurde am 14.12. um 19:06 Uhr geboren. Sie wog 3425 Gramm und war 50 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Paulina Röper wurde am 02.12. um 1:15 Uhr geboren. Sie wog 3335 Gramm und war 51 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Nora Koppatz wurde am 16.12.19 um 3:47 Uhr geboren. Sie wog 3800 Gramm und war 50 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Muniy Abdi Osman erblickte am 05.12.19 um 12:10 Uhr das Licht der Welt. Er wog 3880 Gramm und war 51 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Merle Ritter geb: 11.12.19, 16:44 Uhr, 3560 Gramm, 51 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Maxi wurde am 16.12.19 geboren. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Mattheo Werner geb: 25.12.19, 06:08 Uhr, 3980 Gramm, 53 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Mattis Max Scherz geb: 01.12.19, 22:58 Uhr, 4145 Gramm, 53cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Mathilda Graeser geb: 26.12.19, 15 Uhr, 3535 Gramm, 51 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Malte Gabriel wurde am 18.12.19 geboren. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Lilly Morgenstern kam am 12.12.19 um 9 Uhr zur Welt. Sie wog 3044 Gramm und war 48 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Lian geb 02.12.19, 23:43 Uhr, 3195 Gramm, 50 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Lea geb: 13.12.19 Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Leon Luis Kolbe geb: 05.12.19, 8:23 Uhr, 3355 Gramm, 50 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Frida geb: 26.11.19, 12:07 Uhr, 2420 Gramm, 48 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Jonas Müller geb: 26.11.19, 4:53 Uhr, 4125 Gramm, 54 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Emilio geb: 21.12.19 Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Clara Marie Junghanß geb: 16.12.19, 18:23 Uhr, 3565 Gramm, 47 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Dante Kein geb: 19.12.19, 00:18 Uhr, 3690 Gramm, 51 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Emma Wagner geb: 15.12.19, 08:22 Uhr, 4080 Gramm, 51 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Emilia geb:16.12.19, 20:09 Uhr, 3890 Gramm, 51 cm Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Charleen Maribell Hoffmann wurde am 24.12.19 um 15:54 Uhr geboren. Sie war 50 cm groß und wog 3790 Gramm. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Elisabeth Magdalena Metzner kam am 10.12.19 um 11:19 Uhr zur Welt. Sie wog 3025 Gramm und war 50 cm groß. Foto: Helios / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Henrik Jaron kam am 26.12.19 auf die Welt. Foto: Christian Fischer / HELIOS

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 12.12.2019 um 11:52 Uhr kam Naomi Al-Hamdan mit einem Gewicht von 3190 g und einer Länge von 52 cm zur Welt. Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 19.12.2019 um 14:08 Uhr ist Benjamin Immanuel geboren. Gewicht: 4260 g, Länge: 53 cm Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 22.12.2019 um 23:55 Uhr kam Masha mit einem Gewicht von 3645 g und einer Länge von 53 cm zur Welt. Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 29.11.2019 um 09:30 Uhr kam Tarja zur Welt, Gewicht: 3725 g, Länge: 51 cm. Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 18.12.2019 um 2:30 Uhr kam Theo zur Welt, er wog 3450 g und war 51 cm lang. Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 02.12.2019 um 17:09 Uhr ist Evee Conte geboren, sie war 49 cm lang und wog 2885 g. Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 27.1.2019 um 10:23 Uhr kam Bryan Jannes Unbehau zur Welt, er wog 4180 g und war 52 cm lang. Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 22.12.2019 um 14:03 Uhr ist Alma Schoob geboren, sie wog 3350 g und war 51cm lang. Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Am 03.12.2019 um 18:17 ist Matilda mit einem Gewicht von 4115 g und einer Länge von 55 cm geboren. Foto: KKH Erfurt

Die Babygalerie für Erfurt und Umgebung Jasper Leander Huijgen wurde am 9.12.2019 um 8:23 Uhr geboren. Er wog 4000 g und war 53 cm lang. Foto: KKH Erfurt