In Erfurt soll ein Mann in einer Straßenbahn ein 12-jähriges Mädchen sexuell belästigt haben (Symbolbild).

Mädchen in Erfurter Straßenbahn sexuell belästigt – Polizei sucht mit Foto nach mutmaßlichem Täter

Erfurt. Die Polizei hat das Foto eines Mannes veröffentlicht, der im Verdacht steht, eine Zwölfjährige in Erfurt sexuell belästigt zu haben.

Die Kriminalpolizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der im Verdacht steht, am 9. Januar 2023 gegen 14.35 Uhr in Erfurt in der Straßenbahn der Linie 6 auf Höhe der Haltestelle Domplatz ein 12-jähriges Mädchen sexuell belästigt zu haben. Der Tatverdächtige hat einen dunklen Teint, ist von schlanker Gestalt, circa 170 cm groß und hat dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke, einer blauer Jeans und weinroten Turnschuhen. Zudem trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung. Hier hat die Polizei ein Bild des Mannes veröffentlicht.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt unter der Telefonnummer 0361/574324602 entgegen.

