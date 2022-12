Mädchenchor singt in der Erfurter Reglerkirche

Erfurt. Zu einem kostenlosen Konzert lädt die Reglerkirche am Mittwoch ein.

Der Mädchenchor der Landesschule Pforta ist am Mittwoch, 14. Dezember, in der Reglerkirche zu Gast. Ab 19 Uhr gibt er ein Konzert unter Leitung von Matthias Jende.

Es erklingen bekannte Advents- und Weihnachtslieder in traditionellen und zeitgemäßen Sätzen von Michael Praetorius, Johann Crüger, Johann Sebastian Bach, Max Reger, Hugo Distler und anderen, hieß es vorab.

1986 wurde der Chor an der Landesschule Pforta gegründet. Sie ist ein Internatsgymnasium im ehemaligen Zisterzienserkloster bei Naumburg, mit inhaltlichen Schwerpunkten in Musik, Sprachen und Naturwissenschaften in Sachsen-Anhalt. Aus den Mädchen der Klassen 9 und 10 des Musikzweiges, und zunehmend auch aus dem Sprach- und Naturwissenschaftsklassen, entstand ein Mädchenchor mit 35-40 Sängerinnen, der sich jährlich neu formiert.

Ihrem schulischen Profil entsprechend erhalten die Schülerinnen neben dem Musikunterricht der Stundentafel zusätzlich Stimmbildungs- und Instrumentalunterricht, proben zweimal wöchentlich im Chor und musizieren in verschiedenen kammermusikalischen Ensembles.

Das Repertoire des Chores ist sehr breit angelegt und umfasst geistliche und weltliche Musik, mitunter auch von Orgel oder Streichorchester begleitet, von der Renaissance bis zur Gegenwart.

Der Mädchenchor konzertiert innerhalb des Schullebens, beispielsweise zur Immatrikulation, Ecce-Feier, Weihnachten. Aber auch national und international zu Wettbewerben, Singe-Wochen und Chorfestivals ist der Mädchenchor zu Gast. Konzertreisen führten durch weite Teile von Europa bis nach Dubai und dem Jemen. Gemeinsam mit dem Jugendchor der Landesschule Pforta entstanden mehrere CD–Einspielungen.

Der Eintritt ist frei, wer möchte, kann am Ausgang eine Spende hinterlassen.