Männer wollen in Erfurt Hähnchen auf Mülleimer grillen – Lkw-Fahrer schläft am Steuer ein

Erfurt Drei Männer wollten am Freitag ihren Hunger mit einem auf einem brennenden Mülleimer zubereiteten Hunger stillen. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 7.45 Uhr im Erfurter Ortsteil Linderbach am Globusmarkt ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei war hier ein Autofahrer auf der Weimarischen Straße stadteinwärts unterwegs. Vom Parkplatz des Marktes wollte ein anderer Autofahrer auf die Straße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Es entstand erheblicher Sachschaden. Eine Person wurde verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zu Stau. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 0361/7443-0 mit Angabe der Einsatznummer 23512464.

Am Freitagnachmittag verursachten ein polizeibekannter 45-Jähriger mit seinen zwei Begleitern im Alter von 25 und 39 Jahren in der Vilniuspassage einen Einsatz der Polizei. Das augenscheinlich betrunkene Trio kam demnach auf die Idee, einen städtischen Mülleimer anzuzünden, um sich darauf Hähnchenschenkel zu braten. Dabei ließen sich die Männer auch nicht davon beirren, dass ihr Grillgut im Kunststoffrauch geräuchert wurde und mit der verkohlten Beschichtung des Abfallbehälters paniert wurde. Die hinzugerufene Polizei beendete das Zubereiten mit einem Feuerlöscher. Vom Polizeieinsatz völlig unbeirrt schnappte sich das Dreiergespann kurz darauf den Einkaufswagen eines Supermarktes in der Lowetscher Straße und machte sich auf die Suche nach Altholz. Dies schichteten sie zu einem Lagerfeuer und nutzten nun den Einkaufswagen als Grillrost. Wieder musste die Polizei tätig werden und das Feuer löschen. Hungrig und um ihre Feuerzeuge erleichtert, erhielten die Männer nun Platzverweise. Teuer zu stehen kommen werden sie nicht nur die möglichen Strafen, sondern auch der entstandene Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe und die Kosten für die Polizeieinsätze.

Am Samstagmorgen wurde die Polizei in die August-Röbling-Straße gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war hier ein Lkw-Fahrer in Richtung Mittelhausen unterwegs. Während der Fahrt schlief er vermutlich am Steuer ein. Auf Höhe der Autobahnauffahrt Erfurt-Mittelhausen überfuhr er daraufhin eine Verkehrsinsel, überrollte dort mehrere Verkehrszeichen und kam erst an einer Ampel zum Stehen. Der 56-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, hat sich nun aber wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten. Seinen Führerschein musste er noch am Unfallort der Polizei übergeben. Für die Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen wurde die Straße zwischenzeitlich gesperrt. Die Ampelanlage ist derzeit außer Betrieb. Der Schaden am vollständig zerstörten Lkw beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Kosten für die anstehende Reparatur der Verkehrseinrichtungen liegen im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Unfallstelle in der August-Röbling-Straße. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

