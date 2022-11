Magische Lichternächte locken wieder in den Erfurter Zoo

Erfurt. Drei Monate lang bietet der Erfurter Zoo wieder die magischen Lichternächte an. Und auch vier Glühweinwanderungen.

Der Startschuss für die winterliche Lichterveranstaltung im Zoopark ist gefallen. Bereits zum dritten Mal hat Projektleiter Sebastian Krüger die magischen Lichternächte ins Leben gerufen: „Wir freuen uns sehr auf dieses Jahr, denn es wird anders als die Jahre zuvor.“ Nicht nur anders, sondern auch neu: eine neue Route mit vielen neuen Elementen und neuen Lichtprojektionen laden zum Staunen und Flanieren ein und das Karussell auf dem Bauernhof wird vor allem Kinderaugen zum Leuchten bringen. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt.

Bis zum 19. Februar 2023 laufen die magischen Lichternächte im Zoo jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag und Sonntag von 17 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr. Der atemberaubende Abendspaziergang durch den Zoo ist für Kinder bis drei Jahre kostenlos, von drei bis 18 Jahren zahlen sie fünf Euro und Erwachsene acht Euro. Tickets können sowohl online als auch an der Abendkasse erworben werden. Jahreskartenbesitzer erhalten einen Euro Rabatt.

Vier Glühweinwanderungen mit Esel & Co.

Für alle Glühwein-Fans bietet der Zoo während der Lichternächte zusätzlich außerdem vier Glühweinwanderungen mit Esel und Co. an. Diese finden am 1. Dezember; 8. Dezember; 15. Dezember und 22. Dezember statt. Start ist jeweils um 17 Uhr. Bei der ca. eineinhalbstündigen Abendwanderung erfahren die Besucher Aktuelles aus dem Zoopark und können gerne Fragen stellen. Schnell sein lohnt sich – die Führung ist auf 20 Personen limitiert und kostet 25 Euro pro Person. Kinder zahlen 20 Euro. Im Preis enthalten sind der Eintritt zu den magischen Lichternächten und drei Tassen Glühwein oder Kinderpunsch. Eine Anmeldung sollte per Telefon unter: 0361/ 6554161 oder per Mail an zooschule@erfurt.de erfolgen.