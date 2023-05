Malaysisch Kochen in Erfurt: Tief ins Gewürzregal gegriffen

Erfurt. Curry Puffs, Pandanussblätter und Roti Jala. Die malaysische Küche hält rätselhafte Begriffe parat. Ein Workshop in Erfurt bringt Licht ins Dunkel und feurige Geschmackserlebnisse.

Vignesvary, die aus Johor Bahru in der Nähe von Singapur stammende alleinerziehende junge Frau, lebt seit 2011 mit ihren beiden Söhnen in Erfurt. Auf Bekannte und Freunde traf sie im Sprachkurs und beim Praktizieren von Yoga. Am Samstag zu ihrem Kurs „Malaysisch Kochen“ im Zentrum für Integration und Migration (ZIM) erhielt Vignesvary nun tatkräftige Unterstützung von Mercedes Luthardt sowie Vera und Günter Lohse.

Wie sie am Rande des Kochworkshops wissen ließ, war sie neun Jahre, als die Mutter sie in die Geheimnisse der malaysischen Küche einweihte. Diese verbinde sich mit indischen und chinesischen Einflüssen. Malaysen lieben Kochen und Essen, möglichst zu jeder Tages- und Nachtzeit. Einen Hauch davon gab es beim Kurs am Samstag zu erfahren.

Traditionelle Teigtaschen und Pfannkuchen mit Muster

Vigneswary griff tief ins Gewürzregal, als sie Nasi Lemak, einen Klassiker der malaysischen Küche, zubereitete. Auch Curry Puffs, traditionelle Teig-Taschen und Roti Jala, eine Art Pfannkuchen mit gitterförmigem Muster, standen auf der Rezeptliste. Curry, Koriander, Curcuma, Pfeffer, Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Schalotten, Zitronengras sowie Pandanussblätter vermischten sich zu einer verführerischen Wolke. Nebenbei garte Jasminreis im Reiskocher. Gekochte Kartoffeln wurden mit Schale zu winzigen Stücken zerkleinert. Serviert wurde das Gericht traditionell auf Bananenblättern. Gleich zu Beginn hieß es, einen Riesenberg von Erdnüssen zu knacken, die anschließen leicht geröstet wurden.

Mercedes Luthardt gehört dem Ostasiatisch-Deutschen Kulturverein (ODKV) seit diesem Jahr an. Auch wenn die Erfurterin noch nie eines dieser Länder bereiste, möchte sie Verbindung zu Menschen dieser Kulturkreise knüpfen und erhofft sich davon ein anderes Verständnis für deren Traditionen. Zumal sie dafür im Zentrum für Integration und Migration (ZIM), dem Sitz des ODKV in der Luxemburgstraße 50, gute Voraussetzungen vorfindet.

Workshop erinnert an vergangene Reisen nach Asien

Vera Lohse hingegen verbrachte insgesamt rund sechs Jahre in Vietnam und Indonesien. Günter Lohse agierte als „mitreisender Ehegatte“ für die dort beruflich tätige „bessere Hälfte“. Günter Lohse, Vorstandsmitglied des ODKV, bereichert selbst mit Vorträgen die Arbeit des Vereins.

Frühjahrsangebote des Vereins: 21. Mai öffnet um 15 Uhr eine Ausstellung von ODKV-Chefin Lena Mörl „Thüringen in chinesischer Tuschemalerei“ im Garten von Familie Schröder, Görlitzer Weg 6, Erfurt; 27. Mai, ab 14 Uhr „Gemeinsam vietnamesisch kochen“ mit Xuan Bui Thi.