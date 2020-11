IHK-Präsident: Firmen brauchen faire und verständliche Regeln

In diesem Jahr feiert Dieter Bauhaus zwei Jubiläen: 50 Jahre Sparkasse, zehn Jahre Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt. Das ist Anlass, im Interview mit unserer Zeitung zurück und voraus zu schauen.

Würden Sie mit dem Wissen von heute immer noch zur Sparkasse gehen?

Eigentlich wollte ich mit 16 Koch werden, doch da war mein Vater dagegen. Auch meinen Wunsch, Reisebürokaufmann zu werden, hat er abgelehnt. Er sagte: Du gehst zur Sparkasse. Und dort bin ich jetzt seit 50 Jahren. Und ja, ich würde wieder zur Sparkasse gehen.

Hat in Corona-Zeiten der Beratungsbedarf zugenommen?

Nein. Weil wir im Prinzip nur noch wenige Anlageprodukte haben. Früher musste der Kunde mindestens alle zwei Jahre zur Sparkasse, zum Beispiel für Wiederanlagegespräche für fällige Sparkassenbriefe oder Zertifikate. Man war immer im Gespräch. Aber was will man jetzt, es gibt eh keine Zinsen. Dennoch, das Geld auf dem Konto liegen lassen, ist falsch. Besser ist beispielsweise eine regelmäßige Investition in Wertpapierfonds. Eigentlich gibt es dadurch mehr Beratungsbedarf als vorher.

Gerade bei den strukturellen Problemen, die Sie beschreiben, muss es doch die richtige Entscheidung gewesen sein, die Sparkasse Mittelthüringen zu gründen?

Ich bin überzeugter, mittelgroßer Unternehmenschef. Nach der Wende waren wir in Thüringen 35 Sparkassen. Dann gab es 1993 die Gebietsreform, es wurde fusioniert getreu dem Grundsatz: ein Kreis oder eine Stadt - eine Sparkasse. Dann waren es noch 18. Die einzige freiwillige Fusion danach gab es 2003 zwischen den Häusern Sömmerda, Weimar einschließlich Weimarer Land und Erfurt. Jetzt sind wir noch 16. Wir haben rund zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger. Aus meiner Sicht wären fünf Sparkassen für Thüringen ausreichend und auch betriebswirtschaftlich sinnvoll. Das mag aber nicht jeder hören, geschweige denn aktiv angehen. Weiter halte ich das, so wie die politische Planung für Thüringen aussieht, für unwahrscheinlich. Für mich ist die optimale Betriebsgröße bei einer Bilanzsumme von fünf bis sechs Milliarden Euro. Daher würde ich gern noch fusionieren, aber das wird erst nach meiner Zeit stattfinden können.

Können Sie sagen, wie weit Sie sich zurückziehen mussten?

Solange ich hier bin, hat sich das Filialnetz nahezu halbiert. Nun müssen wir überlegen, wie wir mit unseren Kunden zusammenkommen. Da ist einmal das mediale Angebot, das der überwiegende Teil unserer Kunden bereits heute nutzt. Dann gibt es Kunden, die das nicht wollen oder können und die eindeutig sagen, ich will zu meiner Zweigstelle. Denen muss ich dann sagen, die nächste Filiale ist jetzt aber etwas weiter entfernt. Wir versuchen zum Beispiel, mit Telefonberatung einiges abzufangen. Zudem planen wir für die Zukunft eine Art Time-Sharing-Modell, wo eine Filiale noch zwei oder drei Tage in der Woche geöffnet bleibt.

Gab es seit 2003 ernsthafte Überlegungen, die Sparkasse Mittelthüringen weiter wachsen zu lassen und gibt es die immer noch?

Ertragsseitig verlieren wir seit Jahren allein durch Zinseinbrüche massiv an Ergebnis, auch ohne Corona. Wir werden jetzt auch erleben, dass manche Sparkasse an ihre betriebswirtschaftliche Grenze stößt. Aber auch die Volksbanken. Und wenn meine Annahme stimmt, wird sich der Zins in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht erhöhen. Sie werden erleben, dass die Betriebsergebnisse weiter im Sinkflug sind. Dann müssen wir uns anstrengen, dies zu kompensieren, ohne dass wir uns selbst aufgeben. Es muss wohl erst zirka ein Viertel der Sparkassen und Genossenschaftsbanken existenziell bedroht sein, bis die Politik bemerkt, dass sie die Struktur der deutschen Finanzwirtschaft durch Zinslosigkeit und Bürokratie oder ausufernde Regulatorik kaputt macht.

Sie haben Ihren Kunden schon einige „Grausamkeiten“ zumuten müssen. Droht da noch mehr?

Wir sind gerade dabei, Verwahrzinsen für die Privatkundschaft einzuführen - ab einer Einlage von mehr als 70.000 Euro pro Kunde oder 140.000 Euro bei Eheleuten oder Lebensgemeinschaften ab dem 1. Januar 2021. Dies betrifft fast 7000 Kunden. Weil sie das Geld auf dem Girokonto lassen und nicht angelegt haben. Alles, was in der Bilanz ist, fällt darunter: Girokonto, Termingelder, Spareinlagen.

Wollen Sie jetzt mit jedem einzelnen sprechen?

Ja, das müssen wir. Und wir bieten den Kunden an, andere Anlageformen zu nutzen.

Sie sind meinungsstark. Das passt nicht immer zum IHK-Posten. Würden Sie sich immer wieder für den IHK-Präsidentenposten entscheiden trotz der Auseinandersetzungen mit der Politik?

Ein klares Ja. Ich werde auch noch mal antreten. Wenn ich wieder in die Vollversammlung gewählt werde, möchte ich gern noch ein paar Sachen angehen. Ich würde jedoch in der Legislatur, die fünf Jahre dauert, nach drei Jahren an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin abgeben. Diese Person kann dann stabiler und in Ruhe in dieses Amt hineinwachsen.

Gerade bei dem Thema Strukturen waren Sie sehr kritisch mit der rot-rot-grünen Landespolitik...

Hier habe ich mir eine „blutige Nase“ geholt. Ferner weil ich mich für die Gebietsreform ausgesprochen habe. Ich werde bei der IHK nicht anders denken als bei der Sparkasse. Ich bin sehr stark von einer leistungsfähigen Kammerstruktur infiziert. Auch fehlt es an politischer Schlagkraft.

Heißt das, drei IHKen für Thüringen sind zwei zu viel?

Nein, mein Modell ist das sogenannte Chemnitzer Modell. Die Chemnitzer haben eine Regionalkammer gegründet, in der die einzelnen Kammern vertreten sind - und die Regionalkammer vertritt sie gegenüber der Landespolitik. Aber die einzelnen Kammern bleiben rechtlich selbstständig. Wir brauchen die Flächenbindung. Thüringen ist zwar ein kleines Bundesland, aber wenn man alles von Erfurt aus machen würde, wäre das zu groß.

Bei der Gebietsreform waren Sie mit Ramelow auf einer Linie, ein paar Jahre vorher waren Sie entschieden gegen ihn, haben das öffentlich geäußert und einen Maulkorb kassiert.

Ich hatte gesagt, „rot-rot ist wirtschaftspolitisch Gift-Gift“. In der Berichterstattung ist das Wort „wirtschaftspolitisch“ verschwunden. Aber als Maulkorb habe ich das nicht empfunden.

Wir leben in einer meinungsoffenen Demokratie. Wir werden ja alle weiser. War denn rot-rot-grün wirtschaftspolitisches Gift-Gift?

Ich kann es nicht eindeutig sagen. Die Wirtschaft tickt auch nach ihren Gesetzmäßigkeiten. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir kaputtgewirtschaftet wurden. Aber man hat etwa den Zusatzfeiertag durchgewunken, und das Vergaberecht sträubt sich gegen liberalisierte Öffnungszeiten im Einzelhandel. Und auch im Sozialrecht wurde viel zu Lasten der Wirtschaft durchgewunken, quasi sozialisiert. Das passt uns nicht und ist nicht verhältnismäßig. Zumal es bezahlt werden muss.

Der Staatssekretär hatte damals gesagt, das IHK-Gesetz verpflichtet zur politischen Neutralität.

Ich habe eine Abmahnung von ihm bekommen.

Passt das zum Amt eines IHK-Präsidenten?

Ja. Wir vertreten die Wirtschaft und wir haben eine Meinung, weil wir mit unseren Arbeitgebern und Arbeitnehmern die ganze Kiste bezahlen. Uns fehlt die Meinungssolidarität, weil die Menschen nicht mehr den Mut haben, in der Öffentlichkeit etwas zu sagen. Ich habe die Sorge, dass dies mit der nächsten Generation noch stiller wird. Das aber hilft keinem. Wir brauchen gerade vor dem Hintergrund gewachsener Anforderungen jede Menge Zivilcourage auf allen Ebenen.

Was sind denn aus Sicht der IHK Erfurt, deren Präsident Sie sind, aktuell die größten Herausforderungen in der Corona-Krise?

Wir brauchen selektierte, auf Konfliktfälle und Hotspots orientierte Vorsichtsregeln und angemessene Verhaltensweisen, die jedem Bürger klar sind und die er versteht. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt aufpassen, dass die Medizin nicht tödlicher wird als die Krankheit.