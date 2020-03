Am Samstag wurde ein Mann in Erfurt von zwei unbekannten Männern angegriffen. (Symbolfoto)

Erfurt. Ein 47-Jähriger wurde am Samstag in Erfurt von Unbekannten geschlagen, getreten und mit Reizgas besprüht.

Mann an Bushaltestelle in Erfurt brutal geschlagen und getreten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann an Bushaltestelle in Erfurt brutal geschlagen und getreten

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es laut Polizei am Samstagabend an einer Erfurter Bushaltestelle.

Ein 47-Jähriger war in einer Buslinie mit zwei unbekannten Männern in Streit geraten. Als der der Mann an der Bushaltestelle Neusißstraße in der Friedrich-Engels-Straße ausstieg, folgten ihm die Männer.

Sie sprühten ihm Reizgas ins Gesicht, schlugen ihn gegen den Kopf und traten auf ihn ein, als er am Boden lag. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Verfolgungsjagd durch Erfurt: Schranke durchbrochen, Polizeiauto beschädigt

Ladendieb greift in Kasse und flüchtet