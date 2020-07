Ein Angler ist nach einem Ausflug mit seinem Auto in einen See gefahren (Symbolfoto).

Erfurt. Ein Angler nahm nach einem gemütlichen Ausflug die falsche Ausfahrt und landete in einen See zwischen Mittelhausen und Kühnhausen. Sein Auto konnte vorerst nicht wieder aus dem See gezogen werden.

Mann fährt nach Angelausflug betrunken in den See

Ein 50-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen nach einem gemütlichen Angelabend mit seinem Auto statt nach Hause direkt in einen See zwischen Mittelhausen und Kühnhausen gefahren.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann den Angelausflug offenbar mit reichlich Alkohol genossen, denn er pustete stattliche 2,35 Promille.

Zahlreiche Angler befanden sich an den verschiedenen Seen und wurden Zeuge des kuriosen Unfalls, der gegen 1.45 Uhr passierte. Der Mann konnte sich und seinen kleinen Hund eigenständig aus dem Auto retten und zum Ufer schwimmen. Dort saß er dann, bis die Polizei eintraf.

In dem unwegsamen und hügeligen Gelände habe der Mann schlicht und ergreifend die falsche Ausfahrt genommen und sei mit seinem Auto direkt im See gelandet. Von dem Fahrzeug selbst war nichts mehr zu sehen. Mit Hilfe der Feuerwehr, die den Bereich ausleuchtete und ein Boot einsetzte, konnte der Wagen jedoch lokalisiert werden. Er liegt etwa 15 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von drei Metern.

Da das Ufer in diesem Bereich stark abfällt und sich in der Nähe kein weiterer Zugang zum Wasser befindet, konnte das Auto zunächst nicht geborgen werden.

Mit Hilfe von Polizeitauchern und schwerem technischen Gerät wird am Montag versucht, das Fahrzeug zu bergen.

