Mann flüchtet mit Auto von Angreifer und entführt aus Versehen dessen Mutter

Erfurt. Wahrhaft filmreife Ereignisse führten am Mittwoch zu einen Polizeieinsatz bei Erfurt. Dabei fing es ganz harmlos an: Treffen sich ein Fahrradfahrer und ein Auto auf dem Feldweg ...

Am Mittwochabend kam es zu einem Vorfall der auch langgedienten Polizisten in Erinnerung bleiben wird.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizisten radelte ein 59-Jähriger mit seiner Frau auf einem Wirtschaftsweg zwischen Waltersleben und Molsdorf entlang. Ein 18-Jähriger Autofahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt widerrechtlich auf dem Weg.

Als beide Fahrzeuge aneinander vorbei fahren wollten, war dies aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht möglich. Vermutlich schob der Führerscheinneuling, dessen Eltern mit im Auto saßen, den Radfahrer mit seinem Pkw zur Seite, so dass der 59-Jährige sein Smartphone nahm und die Aktion filmte.

Vater des Fahranfängers geht zum Angriff über

Der Vater des 18-Jährigen saß auf dem Beifahrersitz und wollte das Filmen verhindern und versuchte an das Smartphone zu gelangen. Vater und Sohn attackierten den Radfahrer, so dass dieser in das Auto des jungen Mannes flüchtete. Er fuhr los und der 18-Jährige hängte sich an sein Auto. Da der 59-Jährige aber weiter fuhr, ließ der junge Mann los und kam zu Fall.

Angegriffener Radfahrer flüchtet mit Auto

Der 59-Jährige fuhr weiter in Richtung B4 um dort auf sich aufmerksam zu machen. In dem Auto des 18-Jährigen befand sich noch dessen Mutter. Von der Rückbank aus schlug sie auf den Fahrer ein und forderte ihn auf, anzuhalten. Sie zerriss sein T-Shirt und kratzte ihn am Hals. Der Mann stoppte das Auto.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Beamten stellten das Handy samt Videoaufzeichnung sicher, die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an.

