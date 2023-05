Mann gewinnt am Spielautomaten in Erfurt – und wird geschlagen und ausgeraubt

Erfurt. In Erfurt hat ein 28-Jähriger mehrere hundert Euro gewonnen. Doch die Freude währte nicht lange. Drei Männer kamen und griffen ihn an.

Einem Mann wurde in Erfurt am Donnerstagmorgen der Gewinn geraubt. Laut Angaben der Polizei hielt sich der 28-Jährige in der Innenstadt in einer Bar auf. Dort gewann er an einem Spielautomaten mehrere hundert Euro.

Dann seien drei Männer in die Bar gekommen und nahmen das Geld. Als der 28-Jährige drohte, die Polizei zu rufen, wurde er von einem der Täter mehrfach gegen den Kopf geschlagen und verletzt.

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die unbekannten Männer mit ihrer Beute.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

