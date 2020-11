Mann in Erfurt klettert auf Mast und legt Bahnverkehr lahm

Ein Mann läuft im Hauptbahnhof über Gleise, klettert auf dem Bahngelände westlich der Löberstraße auf einen 3,50 Meter hohen Mast und verharrt dort in Reichweite zu Hochspannungsleitungen. Das löst Dienstagnachmittag einen Großeinsatz aus, der erst in der Nacht nach langwierigen Verhandlungen und dem gesicherten Abstieg des Mannes beendet war. Im Laufe des Mittwochs hat sich der Bahnverkehr wieder normalisiert.

Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und medizinischen Rettungskräften

Über die Beweggründe des Mannes war am Mittwoch noch nichts bekannt. Er war noch in der Nacht ins Helios-Klinikum eingeliefert worden.

Das Notfallmanagement der Bahn lief sofort an, als der Mann mit der auffälligen roten Jacke gegen 16 Uhr in den Gleisen auf dem Bahnhof gesichtet wurde. Umgehend wurden Gleise gesperrt, was erhebliche Auswirkungen auf den regionalen und den Fernverkehr nach sich zog. Fachleute erdeten die Hochspannungsleitungen, damit der Kletterer in seiner Position auf dem Mast nicht von einem Stromüberschlag getroffen werden konnte. Auf dem Gelände wurde unterdessen eine Tasche gefunden, deren Inhalt verriet, dass es sich um einen polnischen Staatsbürger handelt.

Mann nach stundenlangen Verhandlungen zum Herunterklettern bewegt

„Vier Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes nahmen die Verhandlungen auf“, sagte Karsten Täschner von der Bundespolizeiinspektion. Einsatzkräfte der Thüringer Polizei, Vertreter der Bahn, der Erfurter Feuerwehr und medizinische Rettungskräfte unterstützten die auf dem Bahngelände zuständige Bundespolizei. Als der Mann nach langwierigen Verhandlungen nachts gegen 1.15 Uhr zum Herunterklettern bewegt werden konnte, sicherten ihn Feuerwehrleute der Höhenrettung.

Im Bahnverkehr lief am Mittwoch gegen 11 Uhr fast alles wieder normal

Die Sperrungen wurden noch in der Nacht aufgehoben, wirkten sich jedoch bis zum nächsten Vormittag aus. Im Bahnverkehr lief um 11 Uhr fast alles wieder normal. Dabei waren die Auswirkungen des abendlichen und nächtlichen Einsatzes sehr groß. 15.100 Minuten, also fast 252 Stunden, Verspätung hatte die Aktion verursacht. 65 Züge mussten stoppen, weil sie nicht in den Erfurter Hauptbahnhof fahren konnten. Neun Totalausfälle gab es und 22 Umleitungen im Fernverkehr, weil die Züge gar nicht erst in den Thüringer Orbit einfuhren.