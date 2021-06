Mann mit getuntem Mountainbike in Erfurt unterwegs

Ein selbst gebautes E-Bike fiel Polizisten in Erfurt auf. Eine Lügengeschichte des Besitzers konnte die Polizei dank Videoüberwachung schnell aufklären.

Am Sonnntagvormittag fiel Polizeibeamten während einer Streifenfahrt in Erfurt ein Mann einem ungewöhnlichen Mountainbike an einer Tankstelle in der Kranichfelder Straße auf.

Die Anbauten an dem Fahrrad sahen laut Polizei so provisorisch aus, dass der Eigentümer einer Kontrolle unterzogen wurde. Es stellte sich heraus, dass der 41-jährige Erfurter der Polizei bereits aufgrund zahlreicher Straftaten bestens bekannt war.

Der Mann hatte ein ursprünglich normales Mountainbike mit einem Elektromotor und einer Batterie stark modifiziert. Auf Nachfrage der Beamten gab er an, dass er jedoch nicht mit dem Rad gefahren sei.

Tankstellen-Überwachung zeichnete alles auf

Dabei übersah der Erfurter allerdings, dass die Tankstelle über eine Videoüberwachung verfügt. In der Aufzeichnung war laut Polizei deutlich zu sehen, wie der 41-Jährige mit seinem getunten E-Bike angefahren kam.

Zu allem Überfluss schlug ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Metamphetamin an. Der Erfurter ist außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, und sein selbst konstruiertes Gefährt besitzt keine Straßenzulassung. Die Beamten stellten das Mountainbike sicher, der Fahrer muss sich laut Mitteilung in mehreren Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

