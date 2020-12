Mann muss nach Urteil wegen versuchten Mordes wieder vor Gericht

Weil er einen Mann mit einem Küchenmesser attackiert und fast getötet haben soll, muss sich ein 43-Jähriger ab Montag erneut vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Das Opfer hatte auf einer Wiese geschlafen. Das Gericht hatte den Angeklagten im März vergangenen Jahres wegen versuchten Mordes und Freiheitsberaubung zu dreizehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil wegen Zweifeln an der Mordabsicht auf und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück nach Erfurt. Wegen seiner Drogenabhängigkeit soll die Schuldfähigkeit des Mannes erheblich vermindert gewesen sein.

Der Mann soll im Sommer 2018 seine Ex-Freundin in seine Gewalt gebracht haben. Die Polizei fahndete tagelang nach dem Mann. Bei der Flucht soll er auf den Schlafenden eingestochen haben, um an dessen Portemonnaie zu kommen, so der Vorwurf. Dabei soll das Opfer so schwer verletzt worden sein, dass es nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte.

