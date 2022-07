Ein Mann aus Erfurt hat sich in einem Bus erleichtert. (Symbolbild)

Mann pinkelt in Bus und schlägt Fahrer

Hildburghausen Ein Fahrgast aus Erfurt hat erst in die Ecke eines Buses in Hildburghausen gepinkelt und sich dann mit Fahrgästen und dem Fahrer angelegt.

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, war ein 24-jähriger Erfurter mit dem Bus nach Hildburghausen in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Während der Fahrt musste der Mann, wegen seines Alkoholkonsums, auf Toilette und fragte den Busfahrer daher nach einem Klo, heißt es in der Meldung der Polizei.

Busfahrer mit Faust ins Gesicht geschlagen

Weil es in Bussen des öffentlichen Nahverkehrs jedoch keine Toiletten gibt, habe der Mann schlussendlich in eine Ecke uriniert. Aus diesem Grund sei er mit den anderen Fahrgästen sowie dem 64-jährigen Busfahrer in Streit geraten.

Im Zuge des Streits schlug der Erfurter dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht. Der Fahrgast wurde durch Polizeikräfte des Busses verwiesen und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen. Der Busfahrer konnte trotz des Schlages seine Fahrt fortsetzen.

