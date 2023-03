In Erfurt stoppte die Polizei einen 22-Jährigen mit einem getunten E-Bike. (Symbolbild)

Mann rast mit manipuliertem E-Bike an Polizei vorbei - Das war nicht sein einziger Fehler

Erfurt. Ein 22-Jähriger ist in Erfurt von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Seine zu hohe Geschwindigkeit war aber nicht sein einziges Vergehen.

Die Polizei hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Mann in Erfurt aus dem Verkehr gezogen. Dieser war nach Angaben der Polizei mit seinem E-Bike viel zu schnell unterwegs gewesen.

Als die Polizei das E-Bike und des Mann kontrollierte, kamen mehrere Verstöße ans Licht. Das E-Bike war manipuliert und der 22-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem hatte der Mann Drogen genommen.

Das Fahrrad stand außerdem zur Fahndung. Es war am 25. Februar aus einem Hinterhof in der Leopoldstraße gestohlen worden. Der 22-Jährige erhielt mehrere Anzeigen, das Fahrrad wurde sichergestellt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

