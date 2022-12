Die Polizei wurde zu einem Einsatz in die Erfurter Innenstadt gerufen. (Symbolbild)

Mann sorgt in Erfurter Geschäft für Ärger

Erfurt. Ein Mann suchte mit den Mitarbeitern eines Erfurter Geschäftes Streit. Er erhielt diverse Strafanzeigen.

Ein 33-Jähriger beschäftigte am Mittwochabend die Polizei. In der Erfurter Innenstadt hatte der Mann in einem Geschäft für Ärger gesorgt.

Laut Angaben der Polizei suchte der Mann mit den Mitarbeitern Streit, beleidigte sie und weigerte sich, den Laden zu verlassen. Damit nicht genug, gab er den hinzugerufenen Polizisten seine Personalien nicht Preis und versuchte, einen Beamten zu schlagen.

Der aufgebrachte Mann musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt und er erhielt diverse Strafanzeigen.