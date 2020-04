Das Feuer brach am Dienstagabend in der Wohnung in der Ulan-Bator-Straße aus und zerstörte diese nach Polizeiangaben vollständig.

Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Erfurt

Ein 57-Jähriger ist nach einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Erfurt gestorben. Das Feuer brach am Dienstagabend in der Wohnung in der Ulan-Bator-Straße aus und zerstörte diese nach Polizeiangaben vollständig. Als die Feuerwehr eintraf, war der Mann bereits bewusstlos. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb dort an den Folgen einer Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach ersten Informationen mussten zudem elf Bewohner des Hauses evakuiert werden, darunter mehrere Kinder.

Die Brandursache war zunächst unklar.

