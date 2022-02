Mann verletzt in Erfurter Gaststätte fünf Personen mit Reizstoff

Erfurt. Ein 56-Jähriger sprühte in einer Gaststätte in Erfurt mit Reizstoff um sich. Wenig später bekam er Besuch von der Polizei.

Mindestens fünf Personen hat ein 56-Jähriger in Erfurt mit Reizstoffen verletzt. Der Mann sprühte laut Polizeimitteilung am Samstagmorgen gegen 2 Uhr in einer Gaststätte in der Andreasstraße auf der Tanzfläche um sich. Dabei verletzte er mit einem nicht näher beschriebenen Stoff fünf Gäste im Alter zwischen 18 und 32 Jahren. Sie erlitten demnach Reizungen der Atemwege und der Augen.

Warum der polizeibekannte Mann mit dem Reizstoff hantierte, ist unklar. Er flüchtete zunächst, bekam aber wenig später von der Polizei Besuch in seiner Wohnung. Zeugen hatten ihn beschrieben. Das Sprühgerät fanden die Beamten bei dem Verdächtigen allerdings nicht. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Köperverletzung.