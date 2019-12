Der 40-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Erfurt. Ein der Polizei in Erfurt nicht unbekannter 40 Jahre alter Mann hat am Montagmittag mehrere Personen bedroht und belästigt.

Wie die Polizei in Erfurt am Dienstag informiert, fiel der Mann zunächst auf einem Parkplatz in der Scharnhorststraße auf. Hier warf sich der 40-Jährige ohne Vorwarnung vor das Auto einer Frau, welche gerade damit losfahren wollte. Als der Mann wieder aufgestanden war, schlug er schreiend mit seinen Fäusten und einer Glasflasche solange auf die Motorhaube ein, bis sie beschädigt war.

Danach lief der Mann zu einer Straßenbahnhaltestelle und warf dort mit einer Glasflasche nach zwei 14-jährigen Mädchen. Die Flasche verfehlte die beiden nur knapp und zersplitterte schließlich im Straßenbahn-Gleisbett. Als nächstes stieg der Mann in eine hier gerade angehaltene Straßenbahn. Hier bemerkten einige Passagiere, das es besser wäre, die Polizei zu informieren. Nachdem dies geschehen war, konnte der 40-jährige Mann wenige Haltestellen später von der Polizei in Empfang genommen werden. Der Mann ist der Polizei bereits wegen mehrerer Straftaten. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.