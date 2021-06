Mann wird in Erfurt getreten und mit Elektroschocker angegriffen - Opfer verschwunden

Erfurt. Ein mysteriöser Fall wirft derzeit in Erfurt mehrere Fragen auf. Am Freitagabend ist ein Mann überfallen worden, auch mit einem Elektroschocker. Von ihm fehlt bislang aber jede Spur.

Drei Angreifer sollen ein Mann getreten und mit einem Elektroschocker verletzt haben.

Wie die Polizei mitteilte, habe ein Zeuge den Vorfall am späten Freitagabend in der Parkanlage Brühler Garten in Erfurt beobachtet und gemeldet. Demnach seien nach einer verbalen Streitigkeit drei Männer mit Faustschlägen und Tritten auf das Opfer losgegangen. Nachdem dieses auf den Boden gesunken war, habe einer der Männer den Verletzten mit einem Elektroschocker in dessen Genitalbereich angegriffen.

Sowohl Täter als auch Opfer hätten sich unerkannt vom Ort des Geschehens entfernt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: