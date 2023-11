Mann zahlt 17.000 Euro für angebliches Erbe – Eisscholle trifft Frontscheibe

Erfurt Ein 67-Jähriger hat 17.000 Euro an Betrüger als Gebühren für ein angebliches Erbe gezahlt. Diese und weitere Meldungen der Polizei Erfurt.

Eisscholle trifft Pkw

Mit einem gehörigen Schrecken und einer beschädigten Frontscheibe kam Mittwochnachmittag ein Autofahrer auf der B4 davon. Der 26-Jährige war mit seinem VW Caddy zwischen Erfurt und Gebesee unterwegs, als ein Lkw im Gegenverkehr eine Eisscholle verlor und die Frontscheibe des Autos traf. Die Polizei warnt in ihrer Mitteilung: „Eisplatten auf Lkw-Dächern können zu Geschossen werden und schwere Unfälle verursachen.“ Fahrer müssen vor Fahrantritt dafür zu sorgen, dass sich ihre Fahrzeuge verkehrssicher sind. Dazu gehöre auch das Befreien von Eisplatten. Verursacht eine herabfallende Eisplatte einen Unfall, werden ein Bußgeld von 120 Euro sowie ein Punkt fällig, heißt es weiter.

Mann verliert Erspartes an Betrüger

Statt ein Erbe zu erhalten, verlor ein Erfurter viel Geld. In den vergangenen Wochen hatte mit dem 67-Jährigen eine unbekannte Person per WhatsApp Kontakt aufgenommen. Nachdem Vertrauen aufgebaut war, berichtete die Person von ihrem baldigen Ableben und stellte ein Erbe von über einer halben Million Euro in Aussicht. Wie die Polizei mitteilte, brachte ein vermeintlicher Notar den Erfurter so dazu, knapp 17.000 Euro für Transaktionskosten und eine Dokumentengebühr auf ein italienisches Konto zu überweisen. Erst als das Konto des 67-Jährigen von der Bank gesperrt wurde, flog der Schwindel auf und er erstattete Anzeige.

Gartenhäuser aufgebrochen

In Molsdorf schlugen Diebe zwischen dem 24.11.2023 und 29.11.2023 in einer Kleingartenanlage zu. Auf zwei Grundstücken waren die Täter in Gartenhäuser eingebrochen, indem sie die Türen aufgebrochen hatten. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Diebe stahlen Gasflaschen, Wechselrichter und Werkzeug im Wert von fast 1300 Euro. Die Polizei sicherte an den Tatorten Spuren der Täter und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wertsachen aus Auto gestohlen

Wertsachen im Auto locken immer wieder Diebe an. So auch am Mittwoch in Erfurt. Ein 61-jähriger Mann hatte zwischen 17.30 Uhr und 18.55 Uhr seinen Renault in der Nähe der Kirche am Fischersand geparkt. Während er einen Termin wahrnahm, ließ er mehrere Gegenstände im Auto zurück. Ein Dieb schlug die Seitenscheibe des Pkw ein und stahl einen Rucksack, eine Musikbox sowie Bargeld und EC-Karten. Der Gesamtwert der Beute wird den Angaben zufolge auf mehrere hundert Euro geschätzt. An dem Renault entstand dabei ein Sachschaden von 150 Euro.

Diebe im Keller

Diebe schlugen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen am Ikarusweg in Erfurt zu. Unbemerkt hatten sie den Keller eines Mehrfamilienhauses betreten und ein Vorhängeschluss aufgebrochen. Im Anschluss stahlen sie ein schwarzes Pedelec der Marke Axess vom Typ Prime 29 sowie Werkzeuge der Marke Makita im Gesamtwert von 4400 Euro. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

Ladendieb schlägt zweimal zu, attackiert Ladendetektiv und bespuckt Polizisten

Ein 36-jähriger Mann bediente sich am Mittwoch gleich zweimal im selben Supermarkt. Zur Mittagszeit stahl er in der Erfurter Innenstadt aus einem Geschäft zwei Dosen Bier und wurde dabei erwischt. Zwei Stunden später kehrte er erneut in den Laden zurück und ließ Wurstwaren in seiner Jacke verschwinden. Als zwei Ladendetektive den 36-Jährigen ansprachen, setzte er sich zur Wehr und schlug einen der Männer gegen den Oberkörper. Während der Anzeigenaufnahme bespuckte der Ladendieb zudem einen Polizisten. Der Mann erhielt Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Körperverletzung.

