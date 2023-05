Mann zeigt in Erfurt den Hitlergruß

Erfurt. Der Mann war erheblich alkoholisiert. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus.

Ein 42-Jähriger zeigte Samstagabend in der Erfurter Innenstadt den Hitlergruß. Nach Angaben der Polizei geriet er zuvor in der Michaelisstraße mit einer 24-jährigen Frau aneinander. Als sich die Frau mit ihrem Lebensgefährten anschließend entfernte, zeigte der Mann den Hitlergruß in Richtung der beiden. Mehrere Zeugen schritten daraufhin ein, um den 42-Jährigen von weiteren möglichen strafbaren Handlungen abzuhalten. Die informierte Polizei konnte den Mann kurze Zeit später stellen.

Demnach war er mit über zwei Promille stark alkoholisiert. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung erstattet. Die Polizei geht in diesem Zusammenhang von einer politisch motivierten Tat aus.

