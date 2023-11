Mann zieht vor Polizisten blank – Streit mit Bierflaschen ausgetragen

Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Aufgrund seines aggressiven und aufdringlichen Verhaltens während einer polizeilichen Maßnahme auf dem Erfurter Anger sollte am Freitagabend ein 44-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Statt, wie durch die Polizei aufgefordert, seine Identität preiszugeben, ließ der amtsbekannte Mann laut Polizei seine Hose und Unterhose herunter und zeigte den Beamten und Passanten sein Genital.

Bei der folgenden Durchsuchung nach seinen Personaldokumenten leistete er zudem Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Er erhielt einen Platzverweis und mehrere Anzeigen.

Männer prügeln mit Bierflaschen aufeinander ein

Am frühen Samstagmorgen stritten sich in einem Lokal in der Johannesstraße in Erfurt ein 31-Jähriger und ein 23-Jähriger. Die Auseinandersetzung spitze sich laut Polizei so weit zu, dass sich beide Männer jeweils mit einer Bierflasche in der Hand einen Schlagabtausch lieferten.

Nachdem sich die Streithähne gegenseitig jeweils leicht am Kopf verletzt hatten, beruhigten sie sich wieder und warteten gemeinsam auf die Polizei. Den Grund der Prügelei konnten die Beamten zwar nicht ermitteln, jedoch stand der 23-Jährige unter beträchtlichem Alkoholeinfluss.

Eine ärztliche Behandlung wurde vor Ort durch die Beteiligten abgelehnt. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Autofahrer mit heruntergelassener Hose

Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einen Pkw Dacia aufmerksam, welcher ohne erkennbaren Grund an einer Kreuzung im Erfurter Süden an einer Ampel wartete, obwohl diese ausgeschaltet war. Als die Beamten den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen, trat ihnen der 56-Jährige mit herabgelassener Hose gegenüber. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,68 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

