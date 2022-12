Marschmusik im Erfurter Kaisersaal

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt musizierte am Montag im Kaisersaal im Zuge der Spendenaktion Thüringen hilft.

Mit zünftiger Militärmusik, aber auch mit schönen Weihnachtsmelodien begeisterte das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Montagnachmittag beim Adventskonzert im ausverkauften Erfurter Kaisersaal. Auf dem Programm standen neben dem „Hoch Heidecksburg“ auch die „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Mit dem Konzert unterstützt das Orchester unsere Spendenaktion „Thüringen hilft“. Ab heute gibt es in allen bekannten Vorverkaufstellen sowie unter Telefon 0361 / 227 52 27 Karten für das nächste Kaisersaal-Konzert des Erfurter Musikkorps am 28. November 2023.