Martins-Markt 2023: Hilferuf wird von Erfurter Spendern erhört

Erfurt. Eingesprungen, um den Martins-Markt zu retten, sind Spender von Erfurter Unternehmen und Organisationen. 3000 Euro haben sie aufgebracht.

Dass der traditionelle Erfurter Martinsmarkt auch in diesem Jahr wieder stattfinden kann, ist einer Spende zu verdanken. Der Rotary Clubs Erfurt und Erfurt-Krämerbrücke, der Unternehmer/-innen Stephanie Klemm (Rewe Klemm) und Detlef Goss (u.a. Goss Büromöbel) sowie der Treuenburg Group durch ihre Stiftung Kinderfreuden haben 3000 Euro übergeben an den Evangelischen Kirchenkreis Erfurt, der in diesem Jahr die Organisation der Veranstaltung am 10. November in eigener Regie übernimmt.

Im Vorjahr hatte noch der Citymanagement-Verein diese Aufgabe wahrgenommen. Die gemeinsame Spende in Höhe von 3.000 Euro ermöglicht es nun, die Finanzierung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu decken. Ohne diese entscheidende Unterstützung hätte die Durchführung des Martinsmarktes in diesem Jahr wohl auf der Kippe gestanden.

Hilferuf der Stadtratsfraktion wurde gehört

Über die CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat hat der Hilferuf des Kirchenkreises zunächst Torsten Pfeifer, den Gründer und Inhaber der Treuenburg Group erreicht. Auf Initiative Torsten Pfeifers gelang es, die beteiligten Organisationen und Unternehmen mit ins Boot zu holen. „Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Spendern und hoffe gleichzeitig, dass es in den kommenden Jahren gelingt, die Durchführung des Martinsmarktes über ein Engagement der Stadt Erfurt abzusichern“, sagte Michael Hose, der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion.

Die Martinsfeier ist ein fester Bestandteil im Kalender vieler Erfurter und Gäste der Stadt. Bei Einbruch der Dunkelheit zieht es Tausende Kinder und Familien mit ihren Lampions auf den Domplatz, um Martini zu feiern. Zwischen Frühgottesdienst und der abendlichen, ökumenischen Martinsfeier können Besucher die traditionellen Angebote des Martinsmarktes entdecken. Von Martinshörnchen, die an die Brote zur Zeit Martin Luthers erinnern, über Glühwein und Bratwurst bis hin zu kindgerechten Unterhaltungsangeboten bietet der Markt ein vielfältiges Programm, das in engem Bezug zum Martinstag steht.