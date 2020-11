Maske bleibt in Erfurt Pflicht – Zoopark darf ab Samstag öffnen

Wirken die seit Montag geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Erfurt, könnte der Zoopark ab Samstag wenigstens wieder öffnen, kündigt Steffen Linnert an. Der für den Zoo zuständige Wirtschaftsbeigeordnete der Stadt könnte sich dies als Lockerung im aktuellen städtischen Maßnahmenpaket vorstellen. Wirkt das Maßnahmenpaket von Kontaktbeschränkungen, Sperrstunde und Maskenpflicht in der Innenstadt allerdings nicht, kündigt Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke noch schärfere Regelungen und drastischere Maßnahmen an – einen weiterhin geschlossenen Zoopark inbegriffen. An der Maskenpflicht werde Erfurt auf jeden Fall festhalten, auch wenn das Land in seiner aktuellen Eindämmungsverordnung keine Maskenpflicht im Freien vorsieht. Ganz davon abgesehen, was der Landtag in seiner Sitzung am heutigen Dienstag an weiteren Lockerungen oder Verschärfungen beschließe. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der Inzidenzwert von derzeit 86,5 werde noch in dieser Woche in Erfurt auf über 100 steigen, ist sich Anke Hofmann-Domke sicher. Aus Risikogebieten zurückgekehrte Familien, deren Kinder seit Montag wieder in Schulen auf ihre Mitschüler treffen, könnten die Werte in die Höhe schnellen lassen. Der Montagswert von acht gemeldeten Neuinfizierten sei nur deshalb so gering, weil Testergebnisse vom Wochenende noch nicht vorlägen. Sind derzeit vor allem Freizeitaktivitäten eingeschränkt, müsse nun besonders die Entwicklung an den Schulen und in den Kindertagesstätten im Fokus stehen.

Wobei sich Hofmann-Domke von den Schulen wünscht, alles Notwendige gemäß der individuellen Hygienepläne zu tun, um die Infektionszahlen gering zu halten – nicht aber alles Mögliche. Denn zwei Schulen in Erfurt hatten Montag von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und nur Schüler zum Unterricht zugelassen, die nach Rückkehr aus Risikogebieten einen Negativ-Test vorweisen konnten. Eine Schule habe diesen Test gar von allen Schülern verlangt, die sich in den Ferien außerhalb Erfurts aufgehalten haben.

Erfurt und der Maskenzwang in der Innenstadt. Foto: Marco Schmidt

Das geht der Bürgermeisterin deutlich zu weit. „Solche schulorganisatorische Fragen sind Sache der Schulleitung und des Bildungsministeriums. Ich rate aber von solchen Sondertests ab“, sagte sie. Andernfalls würden Testkapazitäten nicht reichen. Daran ändere auch die Unterstützung nichts, die das Gesundheitsamt seit Montag durch vier Bundeswehrbeschäftigte erhält. Erfahren hatte sie von dieser Sonderregelung über die Corona-Hotline, an der sich aufgebrachte Eltern am Montag beschwerten.

Die Stadtverwaltung bereitet jetzt Plakate mit Puffbohnen-Bildern vor, die in der Innenstadt und an den Haltestellen für die Maskenpflicht werben sollen. Ebenfalls festhalten will die Stadt an ihrem Alkoholverkaufsverbot zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Auch das wird in der Thüringer Verordnung nicht verlangt, aber in der städtischen Verfügung festgeschrieben.

Am Wochenende hatte es Verwirrung gegeben, weil der Zoo seine Schließung ab Montag mitteilte, obwohl die ebenfalls ab heute gültige, erst spät vorgelegte Landesverordnung dies nicht verlangt. Linnert bezieht sich bei der Schließung auf den Beschluss der Bund-Länder-Konferenz, dass Freizeitparks und ähnliches zu schließen sind. „Eher als Samstag geht eine Wiederöffnung leider nicht. Wir brauchen die nächsten Tage, um das Hygienekonzept der neuen Lage anzupassen“, so Linnert. Der Zoo sei ein riesiger Landschaftspark und die Leute wollten an die frische Luft, sagt er. Nur Außenbereiche würden zugänglich gemacht.

Die Museen in der Landeshauptstadt bleiben bis Ende des Monats geschlossen. Das sieht die aktuelle Thüringer Verordnung vor. So darf eine Fotoausstellung in der Kunsthalle nicht öffnen, ein Galerist, nur eine Straße weiter jedoch kann eine Verkaufsausstellung mit Werken des gleichen Künstlers eröffnen. Eine Logik, die sich mit einem Blick in die Paragrafen und Gesetze erkläre, die zwischen Geschäftsbetrieb und Ausstellung unterschieden, so die Bürgermeisterin. Hauptziel sei der Gesundheitsschutz, nicht die Suche nach Schlupflöchern, sagte Linnert.

Gedenkstätten, Archive und Bibliotheken bleiben indes geöffnet. Jugendhäuser und Seniorenklub dürfen ebenfalls öffnen, so Hofmann-Domke. „Wir bekommen sonst keine Hinweise auf schwierige Lebenssituationen. Nur so können wir die Menschen beraten“, sagte Erfurts Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke. Freizeitaktivitäten seien den Klubs untersagt.