Matinee mit Kostproben zu Alexis Zorbas

Erfurt. Am kommenden Sonntag gibt es um 11 Uhr im Theater eine Matinee zur Ballettaufführung von Alexis Zorbas.

Das Leben lieben und den Tod nicht fürchten. Nach dieser Maxime lebt Alexis Zorbas, der trotz aller Katastrophen, Unglücke und Enttäuschungen seinen Optimismus nie aufgibt. Mit Tanz und auch mit Mut stellt er sich den Herausforderungen des Lebens. In permanenter Armut am Rande der Gesellschaft sucht er das große Glück und die Erfüllung, lernt aber dabei immer wieder Ablehnung, Hass und Ausbeutung kennen. Trotz allem gibt er nie auf. Mikis Theodorakis zählt zu den größten griechischen Komponisten der Neuzeit. Für die Festspiele in der Arena di Verona arbeitete Theodorakis die Filmmusik 1987/1988 zu einem Ballett mit Chören und einer Gesangssolistin um. An die Uraufführung in der Choreografie von Lorca Massine knüpft heute, 35 Jahre später, der 1980 in Spanien geborene Choreograf Jorge Pérez Martínez an. Sein Fokus bei der Arbeit mit dem Eisenacher Ballett lag darauf, die Geschichte über die Freundschaft zweier Männer zu erzählen. Das Stück hat am Samstag, den 25. März um 19 Uhr im Großen Haus Premiere. Bereits am Sonntag, den 19. März, gibt es um 11 Uhr eine Matinee. Besucher können sich auf ausgewählte musikalische Kostproben freuen und das Produktionsteam kennenlernen. Der Eintritt ist wie immer frei.