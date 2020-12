Erfurt Die Polizei vermutet, dass Diebe an mögliche Geldgeschenke in der Weihnachtspost gelangen wollten.

Mehr als 50 Briefkästen in Erfurt aufgebrochen

Vermutlich erhofften sich Diebe beim Knacken von Briefkästen im Erfurter Norden einen kleinen Geldsegen.

Offenbar glauben die Täter, dass mit der Weihnachtspost die Geldgeschenke ins Haus flattern würden, erklärte die Polizei. Mehr als 50 Briefkästen wurden demnach in der Warschauer-, Prager-, Friedrich-Engels- und in der Vilniuser Straße gewaltsam geöffnet. Was genau verschwunden ist, muss nun ermittelt werden.

