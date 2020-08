In der Barfüßer-Grundschule kann eine Alarmanlage eingebaut werden.

Erfurt. Doppelt so viel Geld wie geplant gibt das Land für Erhaltungsmaßnahmen an Schulen. Vier Erfurter Schulen profitieren besonders.

Mehr Geld für Maßnahmen an Erfurter Schulen

Zusätzliches Geld vom Land schafft die finanziellen Voraussetzungen dafür, in diesem Jahr mehr Erhaltungsmaßnahmen an Erfurter Schulen durchzuführen als bisher geplant. Wie Erfurts Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) bestätigt, hat das Land die Berechnungsgrundlage pro Schule in diesem Jahr verdoppelt. Statt 1,2 Millionen Euro stünden der Landeshauptstadt deshalb nun rund 2,4 Millionen Euro zur Verfügung.