Vermehrt werden Polizeikräfte in der Innenstadt von Erfurt Streife laufen.

Mehr Polizei in der Erfurter Innenstadt während des Weihnachtsmarktes

Erfurt. Der 172. Erfurter Weihnachtsmarkt wird sicherlich zum Publikumsmagnet. Doch die Sicherheit muss auch gewährleistet sein – wir sagen, was die Polizei plant.

In drei Tagen wird der städtischeWeihnachtsmarkt eröffnet – täglich werden hier Zehntausende entlangschlendern. Logistisch ist das eine Meisterleistung, für Rettungsdienst und Polizei bedeuten die 31 Tage Dauereinsatz. Und das, wo Personal überall knapp ist.

„Die Polizei wird wieder auf dem Weihnachtsmarkt für Sicherheit und Ordnung sorgen“, sagt Polizeisprecherin Julia Neumann. „Eigens dafür wird wieder die Domplatzwache in einem Container am Parkhaus eingerichtet. Sie ist von Montag bis Freitag ab 14 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr besetzt. Sie schließt mit Veranstaltungsende.“

Zudem werden die Polizeistreifen im Veranstaltungszeitraum in der Innenstadt erhöht. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre werden, laut Julia Neumann, die Beamten vorrangig mit der Aufnahme von Verlustanzeigen oder Vermisstenfällen zu tun haben.

„Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung der Weihnachtsmarktbesucher in Erfurt liegen der Polizei nicht vor“, betont die Polizeisprecherin.

Die Domplatzwache ist telefonisch unter der 0361/55049810 und in dringenden Fällen unter der 110 zu erreichen.

