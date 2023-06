Mehr Vielfalt in Erfurter Gärten – ohne Steinwüsten

Erfurt-Niedernissa. Für Artenvielfalt und Vogelschutz ist Vielfalt im Garten wichtig. Im Erfurter Ortsteil Niedernissa wird jetzt über Schottergärten diskutiert.

Unter dem Motto „Mehr Artenvielfalt geht auch bei uns – ohne Schottergärten“ laden das Umwelt- und Naturschutzamt und der Ortsteilrat Niedernissa am Donnerstag, 29. Juni, von 17.30 bis 19.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Bürgerhaus Niedernissa, Am Pfingstbach 18, ein.

Naturnahe Haus- und Vorgärten sind nicht nur für den Insekten- und Vogelschutz wichtig, sondern können auch das menschliche Auge mit ihren Blüten erfreuen. Ob dabei die sogenannten Schottergärten verteufelt werden müssen, soll in der Veranstaltung geklärt werden. Steinwüsten hingegen sind sowohl für die Artenvielfalt als auch für den Klimaschutz eine Sackgasse.

Experten wollen Lust am Ausprobieren wecken

Als Fachexperten sprechen an diesem Abend Jonas Reif von der Fachhochschule Erfurt und Christina Zaubitzer vom Naturgarten-Verein. Im Rahmen der Ortsteilmittel Biodiversität/ Flurerhaltung soll über die vielfältigen Möglichkeiten informiert und die Lust am selber Ausprobieren geweckt werden. Es besteht die Möglichkeit, Informationsmaterial zu erhalten, mit den Referenten zu diskutieren und Fragen zu stellen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen können per E-Mail an umweltamt@erfurt.de gesendet werden.