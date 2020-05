Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Auseinandersetzungen vor Supermärkten - Diebe machen hohe Beute

Mehrere Kellereinbrüche mit hohem Schaden

Aus einem Keller am Nettelbeckufer stahlen Diebe drei E-Bikes. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und den Kellerbereich und brachen die Kellerbox auf. Mit der Beute im Wert von 11.000 Euro verschwanden die dreisten Diebe unerkannt. Ein Mountainbike stahlen Langfinger aus einem Keller in der Andreasstraße. Neben dem Fahrrad ließen sie auch Getränke, einen Kinderelektroroller und Monitorboxen im Gesamtwert von 3.800 Euro mitgehen. Zwei Keller am Juri-Gagarin-Ring wurden ebenfalls von Ganoven heimgesucht. Auch hier hatten es die Unbekannten auf ein Fahrrad, sowie Mobiliar abgesehen. Die Beute hat einen Wert von ca. 600 EUR.

Renitenter Supermarkt-Kunde bespuckt Sicherheitsdienst

Mit einem renitenten Kunden bekamen es gestern Polizei und ein Security Mitarbeiter am Moskauer Platz zu tun. Ein 30-Jähriger pöbelte in einem Markt Kunden an und wurde durch den Sicherheitsdienst aufgefordert dies zu unterlassen und einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beiden, wobei der 19-jährige Angestellte leicht verletzt und angespuckt wurde. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, musste der aufgebrachte 30-Jährige fixiert werden, weil er sich massiv wehrte und um sich schlug. Da der renitente Mann sich nicht beruhigen ließ, musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 2 Promille.

Schlägerei vor Supermarkt

Donnerstagabend kam es vor einem Supermarkt im Erfurter Norden zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Zwei angetrunkene Brüder verließen den Markt und es kam zum Streit mit einem Unbekannten, der sich vor dem Gebäude aufhielt. Der Unbekannte trat nach einem der Brüder und kassierte daraufhin Schläge von den Geschwistern. Der Unbekannte verließ daraufhin den Bereich um kurz darauf mit mehreren Männern zu dem Markt zurück zu kehren. Es kam zu einer Schlägerei, wobei der unbekannte Mann und ein 16-Jähriger sich hauptsächlich mit den Brüdern schlugen. Als die Polizei eintraf schlugen der 32-Jährige und sein jüngerer Bruder gerade auf den Teenager ein, ein Großteil der Beteiligten flüchtete als sie den Streifenwagen erblickten. Da alle Beteiligten unterschiedliche Angaben zu dem Geschehen machten, dauern die Ermittlungen noch an.

Zigaretten-Dieb gefasst

In einem günstigen Moment griff am Donnerstagnachmittag ein Dieb über die Ladentheke eines Tabakgeschäfts in Erfurt. So gelang es ihm, 17 Schachteln Zigaretten im Wert von 170 Euro zu stehlen. Als er sein Diebesgut in einem Beutel verstaute und den Laden verließ, nahm eine Mitarbeiterin die Verfolgung auf. Gerade als der Täter mit seinem Fahrrad verschwinden wollte, verlor er seine Beute. Die Mitarbeiterin eilte dem Dieb nach und griff nach dem Fahrrad. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Ladendieb setzte seine Flucht zu Fuß fort. Mehrere Streifenwagen kamen im Rahmen der Fahndung zum Einsatz. Der 39-jährige, polizeibekannte Mann konnte schließlich gestellt werden.

