Erfurt . In Erfurt wurden in der Nacht zum Dienstag mehrere Brände gelegt. Die Polizei ermittelt zu dem Brandstifter.

Mehrere Brände in Erfurt gelegt

Unbekannte haben in Erfurt in der Nacht zum Dienstag mehrere Brände gelegt. Wie die Polizei informierte, wurden in der Rosa-Luxemburg-Straße und in der Magdeburger Allee zwischen 2.25 und 2.35 Uhr ein Altkleidercontainer, Papiertonnen und eine Litfaßsäule angezündet.

Menschen seien glücklicherweise nicht verletzt worden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, könne noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zu dem Brandstifter laufen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0361/7840-0 entgegen.