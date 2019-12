Mehrere Einbrüche in Erfurt – Feuerwehrmann beleidigt

Am Montag gelangten unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus am Juri-Gagarin-Ring. Der Einbruch muss nach Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden passiert sein. Die Einbrecher stahlen sieben Smartphones und zwei Smartwatches im Gesamtwert von fast 3000 Euro aus den Vitrinen eines Geschäfts. Weiterhin versuchten die Täter noch, Türen zu anderen Firmen aufzubrechen, scheiterten aber daran. Den genauen Schaden kann die Polizei gegenwärtig noch nicht beziffern.

Einbrecher knacken Spielautomaten

Auf der Suche nach Bargeld waren offenbar Einbrecher, als sie in der Nacht zum Dienstag in eine Lokalität am Erfurter Wiesenhügel einbrachen. Sie kletterten durch ein Fenster und brachen zwei Spielautomaten und eine Registrierkasse auf. Hierbei gelangten die Täter an mehr als 1500 Euro Bargeld. Der Einbruch wurde von einer Zeugin festgestellt, die frühmorgens das Fenster offen stehen sah. Als sie einen Blick durch das Fenster warf, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung, so dass sich ihre Vermutung eines Einbruchs bestätigte. Die Kripo nahm die Untersuchungen am Tatort auf und ermittelt nun.

Einbruch in Autohaus

In Erfurt-Gispersleben sind Unbekannte am Dienstag in ein Autohaus eingebrochen. Die Polizei wurde gegen 04:30 Uhr zum Tatort gerufen, nachdem dort der Einbruchalarm auslöste. Die Polizisten umstellten das Gebäude und suchten den umliegenden Bereich ab. Die Einbrecher waren allerdings bereits geflüchtet. Die Täter hatten ein Fenster zum Verkaufsraum aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Einbrecher mehrere Autoschlüssel und Werbeartikel. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Feuerwehrmann beleidigt und beinahe ins Gefängnis gegangen

Einen Aufenthalt hinter Gittern wendete ein 59-jähriger Mann am Dienstag gerade noch rechtzeitig ab. Gegen den Mann ein Haftbefehl wegen der Beleidigung eines Feuerwehrmannes vor. Zunächst weigerte sich der Mann laut Polizei, die Strafe von 20 Tagessätzen zu bezahlen. Daraufhin sollte die Ersatzfreiheitsstrafe sofort vollstreckt werden, so dass der Mann noch am gleichen Tag im Gefängnis gelandet wäre. Doch bevor es dazu kam, änderte der 59-Jährige seine Meinung und zahlte bereitwillig den offenen Geldbetrag, so dass ihm der Gefängnisaufenthalt erspart blieb.