Mehrere Einbrüche und Diebstähle über das Himmelfahrtswochenende in Erfurt gemeldet

Kein Hindernis war Dieben am Wochenende zu Hoch. In Erfurt-Gispersleben überwanden Unbekannte den Zaun eines Möbelhauses. (Symbolbild)

Erfurt. Egal ob Keller, Baucontainer oder Unternehmensgelände - am Himmelfahrtswochenende nutzten Unbekannte ihre Chance.

Einbruch in Baucontainer hinterlässt 9000 Euro Schaden

Einbrecher schlugen über Himmelfahrt auf einer Erfurter Baustelle zu. Als ein Arbeiter nach dem Feiertag einen Baucontainer öffnen wollte, stellte er den Einbruch fest.

Wie die Unbekannten in den Container gelangen konnten, ist derzeit noch unklar. Laut Polizeiangaben, stahlen die Diebe fünf hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von circa 9000 Euro.

Jeep von Autohausgelände gestohlen

Auf dem Gelände eines Autohauses im Erfurter Norden kam es zu einem weiteren Einbruch. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten Unbekannte unbemerkt einen hochwertigen Jeep.

Als Mitarbeiter den Gebrauchtwagen am Freitag zur Abholung vorbereiten wollten, konnten sie das Fahrzeug trotz stundenlanger Suche nicht finden. Da der Jeep über ein sogenanntes Keyless-Go-System verfügt, liegt die Vermutung nahe, dass Diebe das Fahrzeug im Wert von knapp 37.000 Euro gestohlen haben. Nun ermittelt die Polizei wegen schweren Diebstahls.

In Gispersleben hatten es Diebe auf Gartenmöbel abgesehen

Unbekannte nutzten den Feiertag, um einen Zaun eines Möbelhauses in Erfurt-Gispersleben zu überwinden und unbemerkt Gartenmöbel zu steheln. Am Außenlager des Möbelhauses verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Lager und erbeuteten Waren im Wert von 2000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, konnten Spuren am Tatort gesichert werden.

Einbruchsserie in diverse Keller

Gleich in mehrere Keller von Mehrfamilienhäusern drangen Diebe am Wochenende ein. Am Freitag bemerkte ein Anwohner in der Adalbertstraße, dass sein Mountainbike "Cube Reaction Hybrid SL" im Wert von über 4000 Euro aus dem Keller gestohlen worden war.

In der Dortmunder Straße und der Trommsdorffstraße wurden insgesamt zehn Keller von Dieben heimgesucht, teilte die Polizei am Montag mit. Bei drei Kellerabteilen waren die Täter erfolgreich und stahlen beispielsweise ein Fahrrad, einen Akkubohrer und Angelzubehör im Wert von über 1500 Euro.

