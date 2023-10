Mehrere Fahrzeuge auf Gelände von Autohaus in Erfurt in Flammen

Erfurt. In Erfurt gibt es einen Großeinsatz der Feuerwehr. Es komme zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Am Sonntag, gegen 11.15 Uhr, kam es in Erfurt auf einem Gelände eines Autohauses in der Justus-Liebig-Strasse zu einem Brand von mehreren Autos. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei nicht verletzt. Das Feuer wurde mit mehreren Strahlrohren schnell unter Kontrolle gebracht, die Nachlöscharbeiten dauern noch bis ca. 12.30 Uhr an.

Es komme zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Im Einsatz ist die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug der Hauptwache und zwei Freiwillige Feuerwehren. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.