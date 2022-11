Mehrere Jugendliche in Erfurt ausgeraubt

Sowohl in der Altstadt als auch in Erfurt Nord wurden Jugendliche ausgeraubt. (Symbolbild)

Erfurt. Gleich zwei Fälle von räuberischer Erpressung erlebten mehrere Jugendliche am Wochenende in Erfurt.

Gleich mehrere Jugendliche sind am vergangenen Wochenende in Erfurt um ihr Geld gebracht worden. Am Samstagnachmittag wurde ein 13-Jähriger an einer Straßenbahnhaltestelle im Norden der Stadt verprügelt und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Unbekannter auf den Jungen eingeschlagen und ihn solange getreten, bis das Opfer sein Bargeld rausgerückt habe.

Am Samstagabend kam es in der Altstadt zu einem ähnlichen Vorfall. Zwei noch unbekannte Täter hätten von drei Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren Geld gefordert. Die Teenager übergaben alles, nachdem die Täter einen der Jungen angegriffen hätten. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen räuberischer Erpressung.

